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BMW Coffee Express 快閃 101！二月底前賞車、賞畫、品咖啡

2GameSome - 有車賞

2021-02-09 16:55:00

BMW Coffee Express 快閃 101！二月底前賞車、賞畫、品咖啡
▲ BMW Coffee Express 快閃 101！二月底前賞車、賞畫、品咖啡
BMW總代理汎德為各位帶來 BMW Coffee Express，現場邀請到台灣知名塗鴉藝術家 REACH 於現場打造大型藝術畫作。本次於 BMW Coffee Express 展出全新 BMW 120i Edition M 及 BMW 220i Gran Coupé Edition M。BMW Coffee Express 自 9 日至 2 月 28 日於台北 101 一樓松智長廊展出。
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此次 BMW Coffee Express 邀請到台北知名 Boom Coffee Roasters 來到現場提供精品咖啡，藉由專業咖啡師之手，為現場增添香氣四溢的咖啡香，搭配插畫藝術家以清新、獨特的筆觸於咖啡杯上為您繪畫出專屬的人像似顏繪。除現場豐富展演外，於活動期間持台北 101 當日消費發票並加入 BMW Line 官方帳號即可獲得咖啡一杯；同時，留下資料更有機會獲得 BMW 限量精美好禮。
BMW Coffee Express 快閃店活動資訊

時間

2021年2月9日(一)至2月28日(日) 每日11:00-17:00

地點

台北101 一樓 松智長廊 (台北市信義路五段7號)

限定活動

  1. 2月9日(二)、2月10日(三) 塗鴉藝術家畫作表演
  2. 2月13日(六)、2月20日(六) 插畫家於現場繪製專屬咖啡杯(名額有限)
  3. 活動期間加入BMW Line官方帳號並留下資料，即有機會獲得BMW限量精美好禮
  4. 活動期間出示台北101當日消費發票並加入BMW Line官方帳號，即可獲得咖啡一杯(限量)

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