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全球第四處 MEB 電動車平台生產基地 Volkswagen ID.3 開始在德國透明工廠量產

7Car 小七車觀點

2021-02-10 09:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
7Car<小七車觀點> 曾在前年 (2019) 報導 Volkswagen 將在去年 (2020) 秋季於在德國德勒斯登的透明工廠 (Gläserne) 新增 ID.3 純電動車的產線的消息 [請按此參閱] ，然而 COVID-19 疫情影響之下延至近期才正式開始量產，成為全球第四處 MEB (Modular Electric Drive Kit) 模組化平台車款的生產基地。
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第一座開始量產 MEB 平台車款的 Volkswagen 工廠為德國 Zwickau，在去年底前中國大陸的安亭及佛山兩處工廠也加入行列，加上近期開始生產得透明工廠後，四座工廠每年總產能可達到 90 萬輛，接下來 Volkswagen 在德國的 Emden、漢諾威及在美國的 Chattanooga 工廠都會加入 MEB 平台新車的生產基地行列。
Volkswagen 在透明工廠導入工業 4.0 標準的生產模式，並採用每週 5 天單班制的原則來達成週產量 35 輛的初始產能，預計今年可交出 5,000 輛新車，明年則訂立 9,700 輛的目標。
Volkswagen 在 2001 年啟用透明工廠時，是為了生產品牌旗艦房車 Phaeton，截至 2016 年停產為止共製造 84,235 輛，該廠在 2005、2006、2013 及 2014 年時也生產過 2,186 輛 Bentley Flying Spur，2017 年起至去年底也生產了 50,401 輛 e-Golf。Volkswagen 冀望透過積極的轉型，將透明工廠塑造為 Home of ID (ID 電動車之家)，使品牌進一步朝向電動化方向前進。

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