四環純電性能跑車　Audi e-tron GT 正式亮相

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e-tron GT 為 Audi 旗下性能最強大的純電動車款，與 Porsche Taycan 採用相同的 800V 架構開發。外觀上與 Porsche Taycan 採用相同的四門 Coupe 設計，向外擴張的巨大車輪、更小的懸垂點及全車整體的配重更趨平均，為了達成低風阻的目標，整體造型相當流線，風阻係數僅 0.24Cd。車頭方面 Audi 家族化的六邊形水箱罩顯而易見，當中採用銀色的飾板裝飾像極了戴口罩。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,990mm×1,960mm×1,410mm，胎圈最大可選配至 21 吋，同時選配探陶瓷碳纖維碟盤直徑最大為 16.5 吋。
內裝部分採用 Audi 全數位虛擬駕駛座艙 plus，中控台為駕駛導向設計，並透過 12.3 吋儀錶板、10.1 吋 MMI 觸控螢幕以及抬頭顯示器，並標準配備齊全的智慧安全駕駛輔助系統，集數位化、實用機能與智慧科技於一身。
動力表現上，e-tron GT 車系均為四輪驅動模式，前後軸配備永磁電動馬達，後軸有兩組變速器，e-tron GT quattro 最大輸出為 476ps / 630Nm，0-100km/h 為 4.1 秒，極速為 245km/h；RS e-tron GT 最大輸出為 598ps / 830Nm，0-100km/h 僅需 3.3 秒，極速為 250km/h。在電池系統部分，總電量為 93kWh，e-tron GT quattro 在 WLTP 模式下續航里程為 488 公里，且在經過 DC 直流充電器充電之下，僅需 5 分鐘即可添加 100 公里的續航力。
Audi 在國內已推出 e-tron、e-tron Sportback 純電動休旅車，身為 Audi 最新的旗艦電動車產品，無論是性能、科技以及配備都是品牌的象徵，相信不久的未來將會與國內消費者見面。