注入油電科技　Ford S-MAX/Galaxy Hybird 新登場

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現行在歐洲市場販售的 S-MAX/Galaxy 車系於 2019 年推出小改款車型，最初提供 2.0 升 EcoBlue 渦輪增壓柴油引擎與 2.0L Bi-Turbo 雙渦輪增壓汽油引擎。在此次更新之後則保留 2.0 升 EcoBlue 渦輪增壓柴油引擎以及本次新增的 2.5L Hybrid 油電車型。
在外觀上，S-MAX Hybrid 採用 ST-Line 套件配置，採用黑色蜂巢水箱罩、運動化前保險桿、側裙、尾翼以及後空氣分流器造型；Galaxy Hybrid 則對應 7 人座的家庭取向，採用較多的鍍鉻飾條來對應，整體扮相較為精緻、豪華。內裝方面也搭載最新的 10 吋全液晶儀表板、FordPass Connect、Wi-Fi 以及 Live Traffic 互聯功能。Ford 指出，搭載於 S-Max Hybrid 及 Galaxy Hybrid 上的輕型油電複合動力系統並不會犧牲車室空間，採用 5 人座配置的 S-Max Hybrid 維持 2,200 公升的最大置物容積，採用 7 人座配置的 Galaxy Hybrid 則維持 2,339 公升的最大置物容積表現。
S-Max Hybrid 及 Galaxy Hybrid 都採用 2.5 升 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配電動馬達及水冷式電池模組所構成的輕型油電複合系統，最大馬力 190ps、峰值扭力 200Nm，Ford 宣稱將較現有的 2.0 升 EcoDiesel 柴油動力具有更出色的加速表現，S-MAX 每公里約有 6.4 L / 100 km 的燃油效率和 146~147 g / km 的二氧化碳平均排放；Galaxy Hybrid 則約有 6.4~6.5 L / 100 km 的燃油效率和 148~149 g / km 的二氧化碳平均排放。
MPV 市場式微，但寬大的車室以及靈活的空間應用仍吸引了家庭需求的買家，而較為 Box 的身形在市面上也獨樹一格。在國內市場方面，僅有 Galaxy 在早期由貿易商少量引進，不過在訴求商旅用途的 Tourneo Connect 確定引進之後，這兩款車引進的機會再度縮小許多。