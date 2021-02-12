年底前發表　全新第二代 Infiniti QX60 實測中

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Infiniti 日前正式公開全新大改款 QX60 的預告影片，不僅是量產版實車首次亮相，原廠更公開了初步的動力資訊。表示第二代 QX60 將同樣搭載 3.5L V6 引擎，最大馬力為 295hp、峰值扭力 366Nm，並配備 ZF 開發的全新 9 速自排變速系統，以提供更優異的動能表現。
官方指出，全新 QX60 已完成超過十萬公里的道路實測，預定今年底前將正式亮相。外觀上雖然身披偽裝貼紙，但仍可以看出第二代車型沿用概念車的設計元素，包括新式樣家族水箱罩、造型修長 LED 大燈，前保險桿也增加了帶有鏤空進氣口的下護板設計，整體扮相已經擺脫老人車的既定印象。內裝部分雖然沒有公布，預料會採用 Infiniti InTouch 多媒體雙螢幕系統，同時透過大量的軟塑膠、皮革材質以及車縫線鋪陳，營造出豪華車應有的水準。安全部分也不會例外配置了品牌的輔助科技，包含 ProACTIVE 智慧駕駛科技，包括 ICC 全速域智慧定速、DCA 車距控制輔助、PFCW 超視距車輛追撞警示、PFEB 自動急停輔助系統附行人偵測、BSW 盲點側撞警示、BCI 倒車後撞預防...等。Infiniti 產品更新的速度向來較為緩慢，適合保守派的消費者。但在主要競爭對手積極的推出新車款的趨勢下，想要維持銷售力道，也不得不加緊腳步替旗下產品進行更新。期盼第二代 QX60 能善用集團的資源，為消費者帶來徹底改變的全新風貌。