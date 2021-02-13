強化活潑意象　全新小改款 Citroën C3 Aircross 登場

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全新小改款 C3 Aircross 最顯著的改變在於加入一道貫穿飾的倒 V 氣壩，同時將 LED 頭燈提高融入於中，並將水箱護罩位置拉低，投過全新的垂直式幾何格柵以及銀色防撞護板，塑造休旅車應有的粗曠感受。原廠也提供全新設計的 16 吋或 17 吋鋁圈，車主亦可以選擇雙色切削或者黑色烤漆選擇。
在車內，這次提供了品牌主打的 Advanced Comfort 座椅，額外增加 15mm 的發泡棉以強化支撐性，中控台換上全新 9 吋 CitroënConnect Nav 觸控螢幕，亦支援 Apple CarPlay 和 Android Auto，並在中央鞍座上新增無線充電板選配。
安全表現部分，則配備了 12 項駕駛輔助系統，包含抬頭顯示器、前方主動預防碰撞警示/剎車、自動遠光燈、停車輔助系統、Top Vision 倒車顯影...等等。動力方面依舊按照車型等級配置 PureTech 汽油和 BlueHDi 柴油引擎，包含 PureTech 110 6 速手排、PureTech 130 EAT6、BlueHDi 110 6 速手排和 BlueHDi 120 EAT6。
C3 Aircross 自 2017 年推出以來，已銷售出超過 33 萬輛，其中 62% 的多數車主選擇了 Shine 等級版本，表示 Citroën 賦予 C3 Aircross 的活潑意象，加上恰好的尺碼與高視野空間，符合現代歐洲年輕消費者的使用需求。