全新 Porsche 911 GT3 (Type 992) 將在今年 2/16 正式發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前 Porsche 尚未公布新世代 911 GT3 的詳細規格，但先前登場的 GT3 Cup 仍採用 4.0 升自然進氣汽油引擎，可輸出 510hp 最大馬力及 470Nm 峰值扭力，至於量產版本 911 GT3 是否會比造採用自然進氣引擎，或是改採渦輪增壓動力，有待發表時證實。
911 GT3 車系的歷史，可回溯至 1999 年時在 996 世代的 911 車系推出的第一代 GT3 車型，藉由搭載高轉速水平對臥 6 缸自然進氣引擎，並以後輪動、輕量化工程、全車空力套件、賽道版懸吊及煞車等設定，成功營造 GT3 車系的象徵的競技精神，至今發展出 996、997 及 991 共 3 個世代。第一代 GT3 (996) 採用 3.6 升水平對臥 6 缸自然進氣汽油引擎，最大馬力 360 匹，最高轉速為 7,800rpm ，搭配 6 速手排變速箱，配備 18 鋁合金輪圈、限滑差速器、升級版懸吊及獨特的 C 字型尾翼，並移除空調及後座椅，使車重低至 1,350 公斤。推出之時由傳奇拉力車手 Walter Rӧhrl 在紐柏林北賽道 (Nürburgring-Nordschleife) 創下 7:56.33 的單圈成績。
第二代 GT3 (997) 於 2006 年問世，動力同樣來自 3.6 升水平對臥 6 缸自然進氣汽油引擎，最大馬力上升至 400 匹，最高轉速也達到 8,400rpm ，配上 6 速手排變速箱之下， 0-100km/h 加速僅需 4.1 秒即可完成，極速達到 310.6km/h。此世代的 GT3 也將 TC 循跡防滑系統及 PASM 保時捷主動懸載調整系統列為標準配備，並可選配 PCCB 保時捷陶瓷複合煞車系統來強化制動表現，跑車計時套件也首度成為選配項目。 2010 年小改款版本登場，將排氣量擴大至 3.8 升，最大馬力也上漲至 435 匹，最高轉速則提高至 8,500rpm ，0-100km/h 加速進步至 4 秒，並導入 ESC 電子穩定控制系統。
現行第三代 GT3 (991) 於 2013 年亮相，首度提供 7 速 PDK 雙離合器自手排變速箱，動力來自 3.8 升水平對臥 6 缸自然進氣汽油引擎，最大馬力來到 475 匹之譜，最高轉速也提昇至 9,000rpm ，僅需 3.3 秒即可完成 0-100km/h 加速，極速上看 313.8km/h 。 991 世代的 GT3 具備彈射起步功能，足踏 20 吋胎圈組，在紐柏林北賽道 (Nürburgring-Nordschleife) 創下 7:25 的單圈成績。小改款 991 GT3 一舉將排氣量拉升至 4.0 升，最大馬力為 500 匹，極速達到 313.8km/h 。近年來受到排放規範等因素使然， down-sizing 風氣吹至跑車當中，許多車款紛紛從自然進氣引擎投入渦輪增壓的懷抱，排氣量亦隨之降低， 911 車系也在 991 小改款 (991.2) 後大規模採用渦輪增壓，使得原先專屬於渦輪車型的 Turbo 稱號轉為象徵旗艦的意義，但仍堅持推出採用自然進氣的最新 GT3 ，其高轉速的聲浪或許是本格派車迷們最後的救贖，至於未來是否會延續，待 992 世代 GT3 發表後便可得知。