DFSK Glory E3 雙生車款 Seres 3 將在土耳其上市

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Seres 前身為 SF Motors，是 DFSK 母集團轉投資之電動車新創品牌，而本次在德國推出的 Seres SF3，為 DFSK 在 2019 上海車展推出的電動 SUV 作品 Glory E3 之雙生車，其外觀 與 DFSK Glory iX5 及 Glory 580 等車款類似，採用大面積橫柵水箱罩搭配 LED 頭燈，車側擁有懸浮式車頂設計，足踏 225/55R18 胎圈組。尺碼方面， Glory E3 的車長為 4,385mm ，車寬為 1,850mm ，車高為 1,650mm ，軸距則為 2,655mm ，空重 1,690 公斤，總重 2,065 公斤。內裝方面，Seres 3 採用旋扭式排檔，儀表板為全液晶數位設計，中控台配有 10.25 吋觸控螢幕，內建 Lin OS 4.0 智聯系統，提供聲控、遙控、情景設定等功能，方向盤採用真皮材質包覆平底式樣，還擁有透氣設計。配備方面， Seres 3 擁有倒車顯影、低速行人偵測、 EPB 電子手煞車、真皮座椅、 6 具 SRS 輔助氣囊及車道偏離警示系統等。動力配置方面，Seres 3 所搭載的電動馬達具備 161hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，搭配容量 53.61kWh 的LiFePO4 電池模組，在 WLTP 測試規範之下擁有 405 公里的最大續航里程，極速為 155km/h ，並有 3 種駕駛模式切換，且僅需 30 分鐘即可自 0% 充至 80% 電量，電池保固為 8 年。國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。