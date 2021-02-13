除夕夜與公婆團聚 小甜甜：第一次有爸媽的家可以回
娛樂中心／綜合報導
2021-02-13 20:33:11｜2021-02-13 21:50:15
36歲「小甜甜」張可昀1個多月前宣布閃婚及懷孕，另一半是小她5歲的宋姓保險業男友，隨著迎來農曆新年，小甜甜也首度以人妻、人母身分與公婆等家人圍爐，讓從小沒家庭溫暖的她，感性表示：「第一次有爸爸媽媽的家可以回去！」
小甜甜今（13日）在社群網站發文，感謝女兒「米苔目」帶給自己很多好運，「今年過年很不一樣，帶著人妻人母的身分過年，除夕夜第一次有爸爸媽媽的家可以回去，更是人生中第一次帶著媳婦的頭銜過除夕，和家人一起吃飯圍爐。」此外，小甜甜說，此趟到公婆家，也是人生中第一次叫另一半的爸媽為爸媽，透露一開始很緊張害羞，因為「爸媽」這2個稱謂是她一直渴望、期待卻極度陌生的，直到懷著忐忑的心，從嘴巴用力叫出「爸爸」、「媽媽」，小甜甜表示：「一叫完當下感覺很澎湃、很開心、很興奮，當然也很感動！」被愛包圍的小甜甜，文中暖心告白：「謝謝我的公公、婆婆、老公以及米苔目～讓我從今年開始正式擁有種種過去所渴望的感受體驗，不怕幸福遲到，因為它終究會來到！」一番話讓人琢磨再三、為之動容。（編輯：楊穎軒）