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全球生產五千萬輛乘用車　Mercedes-Benz 達成新里程碑

7Car 小七車觀點

2021-02-14 01:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
創廠百年的 Mercedes-Benz 在市場累積了頂級品牌聲譽與價值，母廠 Daimler 日前宣布 Mercedes-Benz 品牌完成生產第五千萬輛量產車的里程碑，且正是由德國 Sindelfingen 56 號工廠出廠的全新一代 Mercedes-Maybach S-Class。
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Mercedes-Benz 生產和供應鏈主管 Jörg Burzer 表示，生產五千萬輛汽車是 Mercedes-Benz 歷史上相當重要的里程碑，也是團隊取得的非凡成就。也感謝全球工廠的同仁對於工作上的努力，擁有無比的專業知識與工作熱情來滿足全球的消費者們。Sindelfingen 56 號工廠除了負責生產新一代 S-Class 之外，預計 2022 年開始將在此生產 EQS 純電動旗艦房車，實現碳中和的目標。
Mercedes-Maybach S-Class 軸距相較一般 S-Class 加長 18mm 的軸距，以獲取更優異的後座空間。全車每張座椅都支援加熱/通風、按摩功能，並配備加熱扶手和門板，確保車輛在寒冷的冬天也能提供溫暖的空間。後座兩張舒適型豪華座椅椅背支援 19 度~44 度ˊ之間的調整，椅面也可以向前延伸，下方具擁電動腿靠，且還有小腿按摩功能，奢華程度不在話下。
動力系統方面，S580 4Matic 搭載 4.0 升雙渦輪增壓 V8 引擎，搭配 9 速自排變速箱與 48V 輕油電系統，最大馬力為 496hp(+22hp)；S650 4Matic 則會繼續採用雙渦輪 V12 動力，最大馬力擁有 621hp 的表現。
國內市場方面，新一代 S-Class 預計在農曆年後將正式在台發表，屆時 7Car<小七車觀點>將為讀者帶來進一步的消息。

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