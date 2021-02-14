35 年來生產三千萬輛　Toyota 在美國市場達成新里程碑

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Toyota 目前在美國共有 10 座工廠，整個北美洲共有 14 個工廠，而這次第三千萬輛正是全新推出的第四代 Toyota Sienna，其在印第安納州的 Princeton 工廠誕生。第四代 Sienna 是由 Toyota 旗下 CALTY 設計中心位於加州 New Port 及密西根州 Ann Arbor 兩地的工作室聯手操刀，採用 TNGA 平台打造，運用較前一代更大膽且動感的線條來勾勒新世代美式 Minivan 的樣貌，車頭氣壩面積更為放大，車側加入明顯的腰線，車尾承襲有如 GR Supra 般的尾燈與保險桿輪廓，帶來更加年輕運動化的感受。
作為全球最大的汽車市場之一，Toyota 也持續深耕投資，於 2017 年斥資 130 億美元創造了 6,500 個工作岡位，其中印第安納州的 Princeton 工廠更花費 13 億美元更新生產模具與技術，並增加 550 個工作機會。第四代 Toyota Sienna 在國內市場方面，總代理和泰汽車已於 2020 年 11 月展開接單動作，提供旗艦以及鉑金兩個車型設定。而作為國內市場相當暢銷的美式 MPV，坊間也有不少貿易商同步導入，亦有多種車型的選項。有關於新一代 Sienna 在國內市場的新訊，請密切關注後續報導。