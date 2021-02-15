台灣賓士預告新一代 Mercedes-Benz S-Class 將於 3/5 在台發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
W223 S-Class 甫 2020 年 9 月正式亮相， 外觀上採用品牌家族全新的設計語言，車身線條更加圓潤，輔以原有的大尺碼車身整體頗有旗艦車款的穩重感。車頭還採用與現行款相似的多邊形水箱護罩設計，內部透過三橫柵飾條點綴，兩側的多光束智慧型 LED 頭燈各由三組 LED 光源構成，光束透過 130 萬個微鏡片折射，燈光的解析度達到 260 萬像素。在遠光燈之下，光束的照明表現為舊款的 100 倍，且透過新增的坡道照明功能，大燈可根據導航訊息，投射出導航指示的資訊。
國內導入的 S 350 d 柴油車型採用後輪驅動，並提供短軸與長軸兩種選項，而 S 450 4MATIC L 、S 500 4MATIC L 則均是長軸版，並配備四輪驅動以及後軸轉向系統。入門的 S 350 d 標準搭載 AMG Line 跑車化套件，包含 AMG 19 吋五幅雙肋鋁圈、平底化 Nappa 方向盤...等等，其餘車型外觀上則採用強調豪華感受的標準外觀套件，並提供 18 吋五幅雙肋鋁圈或者 19 吋雙肋式鋁圈 ( S 500 4MTAIC L)，內裝方面方向盤取消平底化設計，中控飾板也分別提供霧面黑色白楊木、亮面棕色胡桃木以及亮面黑色白楊木的飾板設計。
安全表現上，W223 S-Class 全車系搭載 7 氣囊以及進階智慧駕駛輔助套件，包含了Pre-Safe 主動側撞防護、Pre-Safe Plus 主動後方安全防護、主動防撞輔助含路口車流辨識、車道壅塞防撞輔助、主動車道維持輔助、Distronic 智能定速測距輔助...等先進駕駛輔助系統。
動力系統方面，S 350 d 採用 2.9L 直列 6 缸柴油渦輪引擎，最大馬力 286hp、最大扭力 61.2kgm；S 450 4MATIC L 與 S 500 4MATIC L 均搭載 3.0L 直列 6 缸汽油渦輪引擎搭配 EQ Boost 系統，分別提供 367hp、435hp 的最大馬力，並有額外 22hp 的 48V 輕油電科技加持。懸吊以及變速箱部分，國內導入的 S-Class 全車系則統一搭載 Airmatic 氣壓懸吊與 9G-Tronic 手自排變速箱。目前台灣賓士尚未正式對外公布正式售價訊息，因此價格以及詳細配備將以台灣賓士公告為準。有關於最新一代 W223 S-Class 的消息 7Car 小七車觀點將持續追蹤，為讀者帶來進一步的消息。