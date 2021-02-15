全新 Chevrolet Bolt EV 和 Bolt EUV 連袂登場

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全新大改款 Bolt EV。Bolt EV 為 Chevrolet 推進電動車市場的先驅車款，自 2017 年正式投入市場已經銷售超過 10 萬輛。此次推出的第二代大改款版本擁有嶄新的外觀設計與內裝，最大續航力可以達到 416 公里，入門等級建議售價為 31,995 美元；Bolt EUV 則可以提供 402 公里的最大續航力，起售價為 33,995 美元起。全新的 Bolt EUV 和 Bolt EV 採用相同的體系結構，但是外觀上的設計都是獨立的，兩者之間並沒有共享外部鈑金零件，且 EUV 車長大約多了 6 吋。外觀上，Bolt EV 擁有更加細長的 LED 日行燈組，頭燈位於保桿左右兩側，同時新式的封閉式水箱護罩取消黑色原始素料呈現，改以與車色同烤漆。在車室方面，換上全新的數位儀表板以及 10.2 吋多媒體觸控螢幕，標準配備 Apple CarPlay、Android Auto、4G LTE wi-fi 熱點和無線充電，全車座椅經過全面性改造，整體更加符合人體工學。Bolt EUV 則是首見於 Bolt 車系上，車身長度多了 Bolt EV 6 吋，後座空間表現從 Bolt EV 的 36 吋增進至 39.1 吋，以獲得更優異的空間表現。安全表現方面，兩者都標配 Chevrolet 安全輔助系統，包括自動緊急剎車、前方碰撞警示、含車道偏離警示的車道保持輔助以及前行人偵測，不過只有 Bolt EUV 才能選配 Super Cruise 半主動駕駛輔助系統。動力表現上，Bolt EUV 和 Bolt EV 均採用 60kWh 電池組以及輸出為 200hp、360Nm 的電動馬達，亦支援 DC 直流快速充電系統，可於 30 分鐘內提供 100 公里的續航表現。
全新 Bolt EUV。