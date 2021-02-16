內裝首度公佈 Hyundai IONIQ 5 純電動休旅車將在今年 2/23 正式發表

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外觀部分，IONIQ 5 承襲了 2019 IAA 法蘭克福車展登場的 45 概念車，運用 Parametric Pixels 及 Color Material Finish (CMF) 設計手法與配色，線條立體而復古，更具備品牌第一個蚌殼式前蓋，輪圈採用 20 吋設定。
內裝方面，IONIQ 5 以 ‘Living Space’ 為主題來發想，原廠宣稱可提供較同級燃油車款更長的室內空間及更平坦的車內地板，用料更大量採用永續材質。
IONIQ 5 採用 Hyundai 集團的全球純電動模組化平台 E-GMP (Electric-Global Modular Platform) 開發，可支援 Vehicle to Load (V2L) 技術作為 110V/220V 電源供應之用，支援 3.5kW 功率。
Hyundai 計畫透過 IONIQ 電動車子品牌拓展 Strategy 2025 品牌計畫，除了下個月將登場的 IONIQ 5 之外，接下來在 2022 年時會推出基於 Prohecy 概念車所開發的 IONIQ 6 電動房車，至 2024 年上半年時則會推出 IONIQ 7 大型電動休旅 SUV。預計在 2025 年時售出 1 百萬輛純電動車，並取得 10% 的全球電動車市場佔有率，也設下成為全球第三大環保車輛的製造商的目標。