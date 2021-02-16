停車場辨識卡關！駕駛怒拆車牌「狂揮23秒」　路人全看傻

過年連續假期不少民眾趁著好天氣出門走走，近年來「車牌辨識技術」已經成為許多停車場的新應用，不論是百貨公司或觀光景點的停車位，都出現這種不需要領取票卡、代幣，只需要靠AI辨識車牌，就能管理車輛的進出的服務。不過今（16）日卻有網友直擊有駕駛想停車但車牌辨識卻不斷失敗的窘境，對方下秒拆下車牌瘋狂揮舞的舉動更讓網友們看傻。

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原PO在臉書社團《爆廢1公社》張貼一段短短23秒的影片，原來是當時他正驅車準備離開自動辨識車牌的停車場，對向卻有名駕駛因為系統無法成功辨識車牌，連車帶人卡在閘門前遲遲無法駛入停車場，沒想到下秒焦急的駕駛更拆下前方車牌，不停尋找自動閘門附近的感應鏡頭，甚至連續揮舞著手中車牌，模樣看起來相當無奈。

▲短短23秒影片中，女駕駛無奈、焦急的模樣全被網友直擊。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）

這支影片曝光後掀起超過上萬名網友按讚留言，有網友看到駕駛的舉動也不禁笑翻「本來明天要上班心情很差，現在我釋懷了」、「神主牌位進階版？手持裝置」、「到底是人的問題還是機器的問題？」、「這年頭感應搞到需要拔車牌，這也是猛將了」、「隨身有帶工具拆車牌，看來不是第一次發生」、「這個厲害，車牌辨識的最高境界」。

不過也有不少苦主出面解釋曾遇到相同情況「我有遇過車牌真的無法辨識，前進後退三四次，一直出現『車牌辨識失敗，請後退在前進』」、「該不會結果是『請按鈕取票』」，另外也有駕駛紛紛提供卡在車牌辨識系統的小秘訣「地感感應線圈觸發才會辨識吧」、「再往前移動一下，妳就會發現根本不用拆車牌」、「可能沒開到感應線 辨識系統沒啟動」、「應該是車位已滿，不是車牌問題」、「我家停車場也是這樣，有個感應區也是轉角處，如果沒到一個點他一直感應不到或是沒辦法感應到」。（編輯：楊智傑）