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紐柏林北賽道單圈壓進7分鐘以內，Porsche全新992世代911 GT3正式亮相！

Carture 車勢文化

2021-02-17 04:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
依循著過往的車型推出順序，全新992世代之911 GT3在台灣仍在過新年之際正式亮相，整體戰力再度提升，在更優秀地空氣動力與底盤設計下，讓全新911 GT3在紐柏林北賽道單圈成績一舉壓入7分以內，跑出了6分59秒927佳績，較上一代進步達17秒！
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911 GT3向來是911車系中最接近競賽車輛的車款之一，全新911 GT3開發時依舊與Porsche賽車部門緊密合作，導入更多賽車科技，其中包前雙A臂懸吊系統、大型尾翼與後下分流器是源自911 RSR，而搭載可輸出510ps最大馬力之4.0升水平對臥六氣缸與傳動系統則是基於911 GT3 R所衍生，同時還保留了911 GT3 Cup高轉速引擎的高亢引擎聲浪，造就911 GT3成為一輛出色地操架機器，具高效率、高運動性、精準與高性能，不僅可日常使用，並且同樣適合於賽道奔馳。
即便新一代911 GT3有著更寬闊的車身，透過採用CFRP碳纖維強化聚合物材質前、後艙蓋、輕量化車窗玻璃、鍛造輕合金輪圈、以及叫一般排氣系統輕約10kg之輕量化運動排氣系統等，使其車重仍與前代相當，手排車款車重為1418kg、PDK車型則為1435kg；排氣系統並配置電子排氣閥門，不僅符合EU6 AP法規，更可營造迷人地排氣聲浪，手排車型平均油耗為13.3L/100km〈PDK：12.4L/100km〉。
新一代911 GT3搭載之4.0升水平對臥自然進氣引擎，可輸出510ps/8400rpm最大馬力與470Nm/6100rpm最大馬力，除搭配七速PDK雙離合器變速系統外，亦保留傳統六速手排系統可選擇，PDK車型0-100km/h起步加速成績為3.4秒，已較前代911 GT3 RS還快，0-200km/h加速則為10.8秒，極速為318km/h，另外，手排車型0-100km/h起步加速成績為3.9秒，0-200km/h加速為11.9秒，極速為320km/h。

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