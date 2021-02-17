就是要血統純正! Porsche暫不考慮在中國設廠

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中國汽車市場的龐大吸引力，讓不少歐系品牌如Audi、BMW、Mercedes-Benz、Volkswagen等相繼投入資源在當地設廠以節省成本，同樣深受中國消費者喜愛的Porsche去年全球總銷量達到272,162輛，其中88,968輛是銷售至中國，約佔整體銷量的1/3，比起第二名歐洲的80,892輛或北美的57,294都來的多，看樣子到中國設廠對未來的發展會是較佳的選項，不過Porsche執行長Oliver Blume對金融時報提到Porsche之所以深受消費者喜愛，除了極致性能與悠久的賽車歷史吸引人外，更重要的是”德國製造”的形象代表高品質與頂尖工藝之保證，因此成為不考慮到中國設廠的主要原因。
不過Porsche的產線並非全都在德國境內，Cayenne的工廠在斯洛伐克，過去Cayman及Boxster也有在芬蘭製造的經驗，不過Oliver Blume也沒把話說死，如果中國市場的占比越來越高，未來也不排除在當地設廠的可能性，現階段主要目標是逐步提高電動車的銷售比例，自Taycan推出後短短一年多時間已在全球銷售超過2萬輛，旅行車版本的Taycan Cross Turismo也即將問世，甚至純電版Macan也已在計畫之列，先好好把電動車賣好才是目前最急迫的，如果未來Porsche電動車在中國市場反應不錯也許有機會把產線帶到中國也說不定。