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更具跑格的電動休旅 Škoda Enyaq Sportline iV 亮相

7Car 小七車觀點

2021-02-17 12:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Škoda 近日針對品牌首款純電休旅作品 Enyaq iV 新增 Sportline iV 運動化版本，提供 Enyaq iV 60 及 Enyaq iV 80 兩款電池容量版本，今年稍晚還會提供 Enyaq iV 80x 雙馬達車型。
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Enyaq Sportline iV 在外觀部分配備亮黑色車頭飾框、亮黑色窗框、亮黑色車頂行李架、SunSet 隔熱暨聲學前側窗、前葉子板 Sportline 字樣、Full LED Matrix 矩陣式頭燈、車身同色車門下方飾板、車高降低懸吊系統、運動版後保險桿、亮黑色後下擾流、亮黑色行李廂蓋車型字樣、20 吋或 21 吋 Betria 鋁合金輪圈、全 LED 尾燈組含動態指示方向燈等。車內則擁有整合頭枕式跑車座椅、三幅式皮質包覆運動方向盤及類碳纖維飾板等升級項目。
動力配置方面，Enyaq Sportline iV 初期提供 Enyaq iV 60 及 Enyaq iV 80 兩款電池容量版本，Enyaq iV 60 配備 62kWh 電池，可輸出 132kW 最大功率及 310Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.7 秒完成，在 WLTP 測試規範下具備 390 公里的最大續航里程，極速為 160km/h，Enyaq iV 80 配備 82kWh 電池，可輸出 150kW 最大功率及 310Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 8.5 秒完成，在 WLTP 測試規範下具備 520 公里的最大續航里程，極速為 160km/h。至於今年稍晚才推出的 Enyaq Sportline iV 80x 採用雙馬達構成四輪驅動，可輸出 195kW 最大功率及 425Nm 峰值扭力，在 WLTP 測試規範下具備 500 公里的最大續航里程。
Škoda 去年推出搭載 MEB 平台的 Enyaq iV 開啟電動化新時代，本次新增的 Sportline iV 運動化版本則進一步創造產品豐富度，滿足追求跑格的消費者需求。

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