新世代電子化配備上身　全新第四代 Mitsubishi Outlander 正式亮相

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Mitsubishi Outlander 外觀上採用品牌次世代的 Dynamic Shield 設計語彙，車頭換上新式的分離頭燈設計，上方狹長的 LED 燈組兼顧 LED 燈與方向燈，下方的三組照明區域則分別是 LED 霧燈和遠光燈和近光燈，加上蚌殼狀的引擎蓋以及厚實的葉子板設計，整體造型更彰顯出侵略的氣勢。車側方面，Outlander 此次也換上大尺碼的 20 吋鋁圈，而 D 柱相當厚實，使得第三扇窗的比例看似較小，因此內部的第三排空間視野令人感到好奇。車尾部分則可以看到與車頭日行燈相呼應的 LED 尾燈組，而尾門原廠也宣稱採用與 Eclipse Cross 同樣可見的六角盾設計來嶄露備胎的意象。
來到車內，中控台採用慣見水平式的線條設計，並配備新式的四幅式方向盤，同時提供電子排檔、電子手剎車與 Auto Hold，儀錶板也採用 12.3 吋全數位螢幕以及 9 吋多媒體觸控螢幕，支援 Android Auto 與無線 Apple CarPlay 手機連結功能，其餘配備還包含無線充電板、USB-A 和 USB-C 充電孔、10.8 吋全彩抬頭顯示器、10 顆喇叭 Bose 音響系統、全景天窗...等等。
在空間表現上，新一代 Outlander 軸距放大至 2,705mm，官方宣稱第一排與第二排座椅膝部空間分別提升 25.4mm 與 27.94mm，內部空間提升 7.62mm。而第二排座椅以 40/20/40 的比例排列，第三排座椅則是 50/50，在兩排座椅傾倒的情況之下，行李廂總長度達到 2040mm、寬度為 950mm。
安全表現上，配備 11 顆氣囊以及 MI-PILOT Assist 駕駛輔助系統，包含全速域 ACC 主動巡航控制系統、車道維持輔助系統、交通號誌辨識、自動遠光燈、前方預防碰撞，自動緊急剎車、盲點偵測和車道偏離輔助。動力部分，採用 2.5L 自然進氣四缸引擎搭配 CVT 無段變速系統，最大馬力為 181hp、最大扭力 245Nm，頂級版本還有 Super All-Wheel Control 四輪驅動系統，並具備六種駕駛模式 (2WD 為五種)。
Outlander 為 Mitsubishi 最重要的全球性戰略車款，新一代車型在大量與 Nissan Rouge 共用資源下，不難看出相似之處。整體的進步幅度相較於現行之大，未來引進國內市場之後，若是配備規格符合國內消費者需求，市場表現值得期待。