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特企／超人氣歐式手搖杯進軍南台灣！2月插旗北高雄

本報訊

2021-02-17 15:12:56

▲加盟展祭出「招牌丹荔玫瑰公主」飲品特別版免費送活動。（圖 / 黛黛茶DailyDae 提供）
▲加盟展祭出「招牌丹荔玫瑰公主」飲品特別版免費送活動。（圖 / 黛黛茶DailyDae 提供）

超高人氣歐式經典風格的紅茶手搖飲品牌「黛黛茶DailyDae」，正式於2021年前進濁水溪以南，將於2月底以前即將正式插旗北高雄！為慶祝這次品牌南進，黛黛茶DailyDae搶先於2/19～2/22「台北國際連鎖加盟大展」登場，不僅有現場神秘嘉賓蒞臨，還有招牌丹荔玫瑰公主飲品特別版免費送活動。展場也將釋出許多限定優惠，包括下定好禮七選一，喜歡黛黛茶DailyDae的朋友千萬不能錯過。

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「黛黛茶DailyDae」飲料店於2018年進軍台中歐風氛圍濃厚的精誠商圈，店面設立在華麗洋房中，結合1890年年代的復古拱形窗口、紅磚堆砌，呈現出精緻的19世紀大航海風格；寬敞的內用空間，明亮又時尚的氛圍營造更是與其他手搖飲料店做出了區隔，馬上成為了台中最夯的打卡新地標。

黛黛茶DailyDae以世界茶品紅茶作為產品主軸，不論是大吉嶺、阿薩姆等英式風味，台灣著名的紅茶也能喝到。再加入清甜台式水果，打造最具特色的就屬「花果公主紅茶」，完美結合茶王大吉嶺與各種不同風味的果香，感受純天然的清爽口感。

其中，「黃金香橙大吉嶺」是以鮮榨柳橙汁，搭配帶有果香的大吉嶺紅茶，更是店內最夯的飲料，目前也正在籌備研發新輕食與大家見面。

一開幕即成為熱門景點，甚至有許多國外的人來這邊朝聖、拍照留念打卡，黛黛茶快馬加鞭在2020下半年度已陸續展店10間，目前都坐落於中部以北縣市，讓各地熱愛茶文化的客人都可以就近品嚐黛黛茶。

而且，黛黛茶針對各店不同形式的店型都會做風格上的微調，在整體主視覺不破壞之下都能讓每間店擁有獨樹一格的風格，即使是老顧客，到了新店中仍然會有滿滿驚喜。

面對敲碗許久的南部客群，黛黛茶千呼萬喚，終於要在2月底前進軍北高雄，南部的朋友終於可以就近到訪黛黛茶，而忠實粉絲們也可以期待最新一家黛黛茶將會帶來的全新風格。

 

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交往前該「試車」嗎 ？

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100%0%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
66.07%33.93%
2021-02-15-2021-02-21
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