2021 年 2 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
2GameSome - 有車賞
2021-02-17 16:25:00
▲ 2021 年 2 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
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▲ 2021 年 2 月汽機車優惠總整理，購車、回廠看這裡！
2 月碰上春節連假，車市優惠熱度相對降溫，不過還有還是有 10 個品牌推出回廠健檢與購車優惠。只要用「Ctrl+F」搜尋功能輸入品牌中／英文名，就能找到欲搜尋的品牌唷，趕快進來瞧瞧！
CMC 中華汽車 e-Veryca 全新售價 87.9 萬 還可選用 「 車電分離租賃方案 」
中華菱利 e-Veryca 為鼓勵更多中小企業採用，全新售價 879,000 元(已扣除貨物稅補助)，即日起購車再加贈 20 米內基本免費安裝及隨車充電器。此外，也可透過「車電分離租賃方案」添購新車，車體價格只要 526,000 元(已扣除貨物稅補助)，每個月再加 2,899 元電池租賃費用(註)，即可將中華菱利 e-Veryca 開回家。詳請請洽全台匯豐汽車展示中心或中華汽車官網查詢
https://www.china-motor.com.tw/e-Veryca Ford 福特
於台灣生產製造之 Ford Focus 車系採用與全球車型規格一致的高階晶片，在全球普遍面臨車用晶片短缺的影響下，不僅位於德國的 Ford Saarlouis 工廠（歐洲 Ford Focus 工廠，亦為台灣 Ford Focus ST 及 ST Wagon 製造地）已進入暫時停工階段（1 月 18 日至 2 月 19 日），台灣的福特六和工廠亦因此面臨新車可供受限之挑戰。不論進口或國產車型，在車用晶片短缺的嚴峻現況下，台灣市場部份 Ford Focus 新車候車期被迫延長，福特六和汽車亦展開緊急措施，積極因應新車短缺難題，並建議消費者及早確認新車訂單，以利生產排程規劃及新車優先交車排序。
凡於 2021 年 2 月 28 日前，於各 Ford 經銷商完成下訂 Ford Focus 或 Focus Active 新車之車主，且符合活動規範者，若遇候車逾三個月（訂單簽署完成日至領牌日），Ford 將於交車後提供車主新車六年原廠保固。
Gogoro
邀請車主們自即日起至 3 月 31 日間預約回廠進行免費車輛安全檢查服務，健檢項目包括 3 大系統檢修與 13 項功能檢查。完成健檢後還可參加新春開運抽獎，就有機會獲得萬元好禮：「GOGORO x SUOMY 極輕量全罩式安全帽」（限量 5 頂）及其他數百個獎項，詳細活動參考網站說明：
，也歡迎車主即刻預約回廠免費健檢： https://promotion.gogoro.com/tw/2021-spring-owners-health-check-offer/ 。 https://reserve.gogoro.com/
即日起至 2/22，到 Gogoro 全台門市賞車並完成問卷，就能參加開運遊戲，擲骰子、比抽牌、參加抽籤，有機會獲得 「Gogoro 一騎玩撲克牌」，還有品牌紅包袋、口罩、便條紙等眾多好禮。Gogoro 優惠活動不只如此，還可參加「騎心高照 好事成雙」活動，把經典車款 Gogoro S3 抽回家；下訂購車再加碼，抽獎機會翻 10 倍。欲知更多優惠活動資訊，可洽官網：
https://promotion.gogoro.com/tw/ HINO 日野 早鳥優惠預購
今年初，和泰汽車引進符合政府環保與車輛安全法規的全新六期日野 200 系 3.49 噸商用貨車，車輛預計在三月初正式對外發表，並推出早鳥預購優惠，即日起至全台 HINO 營業所商談並下訂預購的顧客，即享有早鳥優惠車價，購得全球首發日野 200 系列 3.49 噸的貨車。於 2021 年 2 月 1 日至 3 月 7 日提供早鳥優惠
( 註 )，新車預購請洽全台日野商用車經銷商/長源汽車、蘭揚汽車、東部汽車營業據點，亦可至 HINO 商用車官網(https://www.hino.com.tw/)查詢。
(註)早鳥優惠資格認定：顧客需於 3 月 7 日前完成訂車簽約手續並繳付全額訂金始符合資格，3 月 7 日以後，若因故退訂者，一併取消購車資格與早鳥優惠；早鳥優惠資格亦不能移轉給非簽約的顧客或行號。
KIA 起亞
KIA 總代理台灣森那美起亞本月為 Picanto、Stonic，推出低頭款 2.2 萬即可輕鬆入主的優惠方案；旗艦休旅 Sorento，可享 60 萬高額 0 利率，並升級價值 10 萬元之尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾 6 萬元）。
本月入主 KIA Picanto 與 Stonic 皆可享「超低頭款 2 萬 2」、Picanto 可享低月付 7,999 元起，Stonic 則可享低月付 10,288 元起的購車優惠方案。其中，2020 年式 Stonic 更已進入最後倒數，專屬限量優惠機會有限。
本月入主 KIA Sorento，可享 60 萬高額 0 利率，與升級價值 10 萬元的尊榮六人座選配組或潮旅配件組（價值逾 6 萬元），以及五年不限里程全車原廠保固的新春購車優惠方案。
Mazda 馬自達
台灣馬自達特別推出新春賀禮「禮馭加乘專案」，本月入主正 2021 年式之 Mazda3、Mazda CX-30、Mazda CX-5 車系，加贈「5 年原廠保固」，再享「24 期高額 0 利率」超值方案。另外，本月購買正 2021 年式之 Mazda2、Mazda6、Mazda CX-3、Mazda CX-9 車系，可享有「5 年原廠保固」或「24 期高額 0 利率」優惠二選一，「禮馭加乘專案」讓更多消費者都能輕鬆入主
Mazda 車款。 Nissan 日產
Tiida 21年式配備升級不加價，全新入手價 65.9 萬元起，購車再享「NISSAN Can Share」購車優惠，自即日起至 2 月 9 日止，入主 Nissan 國產全車系可獲得瑞典精品伊萊克斯 PURE Q9 強效靜頻吸塵器乙台，再享 3 萬元優惠購車抵用金、多酚 PM2.5 負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68 無限延長保固，以及舊換新 5 萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達 15 萬元。詳情請參閱 Nissan 官網
http://www.nissan.com.tw/。 SsangYong 雙龍 Volkswagen 福斯 2021 年 2 月優惠一覽（ 優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商 ）：
車型 建議售價 專案內容 21年式T-Cross230 TSI Comfort
828,000元
免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）
21年式T-Cross230 TSI智能特仕版
938,000元
免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Cross230 TSI Style Design
998,000元
免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"先到者為準）
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Cross230 TSI Style R-Line
1,048,000元
21年式T-Roc
280TSI Life
1,048,000元
貸款專案：
400,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Roc
280TSI Style Design
1,128,000元
貸款專案：
500,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣
21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance
1,328,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 2021 年 2 月優惠一覽（ 優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商 ）：
車型 建議售價 專案內容 21年式Touran280 TSI Life
1,228,000元
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Touran 280 TSI Style R-Line
1,398,000元
21年式Tiguan Allspace 280 TSI Elegance
1,368,000元
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Tiguan Allspace 280 TSI R-Line Edition
1,488,000元
21年式Arteon Fastback 330 TSI Elegance
1,498,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Arteon Fastback 330 TSI Elegance Premium
1,658,000元
Elegance Premium大師鑑賞價：1,628,000元，2月28日前下訂，限量100台。
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Arteon Fastback 330 TSI R-Line
1,758,000元
21年式Arteon Fastback 380 TSI R-Line Performance
1,988,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 2021 年 2 月優惠一覽（ 優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商 ）：
21年式Arteon Shooting Brake 330 TSI Elegance
1,578,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 21年式Arteon Shooting Brake 330 TSI Elegance Premium
1,738,000元
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上 第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
21年式Arteon Shooting Brake 330 TSI R-Line
1,838,000元
21年式Arteon Shooting Brake 380 TSI R-Line Performance
2,068,000元
超值購車優惠請洽授權經銷商。 VWCV 福斯商旅
為慶祝 T6.1 商旅車家與 Crafter 同樣獲得英國與德國媒體肯定，雙雙拿下年度多項大獎，同時歡慶農曆新年的到來，即日起至 2 月底止，台灣福斯商旅針對 T6.1 車系與 Crafter Van 推出專屬優惠方案：T6.1 Kombi 與 Crafter Van 提供 60 萬元 40 期 0 利率分期優惠，搭配此福斯財務方案可享第五年延長保固；T6.1 Caravelle 則提供 60 萬元 36 期 0 利率貸款優惠；而今年年初才上市的 T6.1 Multivan 則是贈送 6 萬公里免費保養或者 120 萬元 60 期低利率貸款優惠二選一。欲了解更多產品資訊或是優惠方案，請洽全台各展間服務中心、福斯商旅官方粉絲團(
https://www.facebook.com/VW.Bulli.Taiwan/) 或免付費服務專線：0800-889-699。