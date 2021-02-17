她過年爽玩4天遭媽罵「3字」！真相曝　網卻哭了：很可憐

春節假期已經結束了，有許多人會趁著這段期間出門遊玩，對此，也有一名女網友發文，表示過年時和男友一起出門玩了4天3夜，豈料竟然被媽媽罵「不要臉」，她也曝光了理由，但貼文一出，網友們卻相當心疼媽媽。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「過年被罵不要臉」為題發文，表示過年時，和穩定交往3年多的男友一起出門玩了4天3夜，但回家卻被媽媽罵「不要臉」，「說我過年都不回家，不像樣」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「過年被罵不要臉」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

她也提及，自己早就將男友介紹給媽媽了，媽媽也對男友很滿意，所以她真的不懂過年跟男友出去玩，到底哪裡做錯了，況且在除夕時，她也有和媽媽一起吃飯，也有提早和媽媽說要跟男友出門，因此詢問網友們「你們覺得我很過份嗎？而且平常我也都住家裡，又不是久久才見ㄧ次面，每天都見的到阿？我該怎麼說服我媽這種傳統思想」。

▲一名女網友發文抱怨，表示自己過年和男友出門玩4天，卻被媽媽罵「不要臉」，原因曝光後，網友卻超心疼媽媽。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

不過，也有許多網友表示，「過年一定留給家人。你媽媽一個人渡過初一到初四，那畫面想到就不忍心」、「我自己是覺得過年盡量陪家人，除夕一定要陪家人幫忙弄餐，過年圖的就是團圓，能多陪就多陪」、「過年不就是要團圓」、「媽媽很可憐，哭」、「媽媽好孤單感覺好可憐」、「我覺得不是要你關在家裡吧而是過年別人家都在團圓，結果唯一的女兒跟男友去四天三夜，真的滿淒涼的」、「家人絕對比男友重要，更需要你的陪伴」。（編輯：郭佩蓉）