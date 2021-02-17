▲ 想練身體？開著 Ford Ranger 到哪都是健身房！

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1. 重新定義具體目標

「減肥」或「健身」固然是很正向的目標，但因為太過模糊，若看不到任何進展，很容易讓人氣餒。更清楚定義的特定目標，例如：為重量訓練要達到的重量設定確切數字；設定跑完特定距離的路線；或攀登某座山脈…等，每完成一項，都能因為看到進步而有持續的動力，也在每次訓練時都更加努力。當然，開著 Ford Ranger 來一趟鄉村漫步或去探索新地方，也是一種自我享受的過程。其實，經常到郊外步行也已經被證明能改善體能，有助於健康體重的維持。

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2. 體驗 Ford Ranger 正宗美式皮卡健身房

Ford Ranger 傳遞 Built Ford Tough 的正宗美式皮卡精神，不僅可征服多元地形、擁有多元空間運用，在專業健身教練的眼中更是相當優質的健身輔助器材。像是 Ford Ranger職人型／全能型配有車身同色金屬頭立式格柵貨架、車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環（運動型為四處）等便利載物設計，不僅載物便利，對於繩索類的健身器材也是相當適合用來固定的設計。此外，Ford Ranger 貨斗上也可以鋪設瑜珈墊，用來作為核心訓練、伏地挺身的場域。

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更多使用Ford Ranger進行的健身應用還包含：

Ford Ranger 後斗兩邊的車身鈑件，是伏地挺身（Push-Up）最佳的支撐點，對於手臂雕塑線條有莫大幫助。Ford Ranger 後斗寬度為 1560mm，運動者可依此在兩側車身鈑件找到施力點施作，在施作時要注意自己臀部的高度，核心要緊縮以及雙手掌距離胸口的位置。標準的伏地挺身能鍛鍊到上肢、胸部、腰部及腹部的肌肉。

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Ford Ranger 的後斗也可實施棒式訓練（Plank），又可以稱為肘撐、平板式。在貨斗上鋪設瑜珈墊之後，藉由前臂和腳尖接觸地面，將身體平平地撐起，在撐起身體的過程中，能有效鍛鍊深層核心與全身，觸及到的核心包括腹橫肌、多裂肌、橫隔膜和骨盆底肌，同時可以訓練到臀大肌、手臂、股四頭等部位。不僅過年最容易囤積的腹部脂肪得以消除，還能幫助改善姿勢不良，駝背問題。

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Ford Ranger 的車側踏板也能夠作為經典「保加利亞分腿蹲」（Bulgarian Split Squats）的輔助。這個動作能在減少脊椎壓力的同時，施加腿部肌肉上的負重，發展腿部肌並且改善平衡，增加髖關節柔軟度。先將雙腳展開至舒適的寬度，其中一腳向後放在車側踏板上，一般徒手施作建議 6-8 下為一組，一次可作 3-5 組。進階可依照個人身體狀況搭配壺鈴荷重來使效果倍增。

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Ford Ranger職人型／全能型後斗離地高度為 835mm，運動型為 840mm，後斗尾門可承重達 200kg，是相當好的跳箱訓練平台。跳箱訓練主要是爆發力的訓練，透過大腿、小腿與核心的連動來跳到指定的高度，這樣爆發力的訓練建議是循序漸進，次數與高度需要參考體能條件來調整。

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Ford Ranger職人型／全能型配有車身同色金屬頭立式格柵貨架，對於彈力繩的鍛鍊來說是相當好用來固定的設計，更可以隨心所欲地在郊外使用目前當紅的「TRX懸吊式阻抗訓練」（Total Body Resistance Exercise），TRX 是全身性的肌力訓練，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢來控制運動強度。研究指出，TRX 能訓練到深層肌肉，對肌肉的激活效果優於一般以地面為支撐點的訓練效果。

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3. 日常準備與外出準備

準備是堅持目標的關鍵。許多運動型生活的人會預先準備好未來一週的伙食，確保有維持營養攝取的飲食目標。平日採買較多物品的行程，或是在週末想體驗豐富的休閒活動，Ford Ranger 都是最佳夥伴，其依車型擁有 985 至 1135kg 之最大載重能力，能一次裝載不同類型的休閒裝備，也讓共同出遊的親朋好友可以各自挑選不同類型的休閒活動；配有車身同色金屬頭立式格柵貨架、車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環的 Ford Ranger職人型／全能型（運動型為四處）在載物之外，也有良好的物件固定功能。

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4. 體驗更多有趣戶外活動

正宗美式皮卡 Ford Ranger 提倡專業及多元用車新趨勢，一般休旅車難以行駛到的偏遠地區與路徑，Ford Ranger 擁有 232mm 離地高度（運動型為237mm）及 800mm 涉水深度，結合分時四輪驅動系統、電子式旋鈕加力箱，可提供高速二驅（2H）、高速四驅（4H）與低速四驅（4L）的加力模式，亦包含能將動力平衡輸出至後輪的電子式後軸差速器鎖定功能，充沛優異的越野條件輕易克服險惡地形，無論越野自行車、徒步旅行、週末露營，能滿足更多元秘境探索與徒步休閒。

此外，露營不僅有趣，而且露營活動的每個環節，從設置營火、野外炊煮到紮營，都需要用到不少體力，也是一種相當能夠燃燒卡路里的休閒活動。如果遇到不太適合紮營的景點，也可挑選合適的客廳帳棚，將充氣床墊和睡袋鋪在 Ford Ranger 的車斗上。

當然，每趟精彩的移動旅程都要聰明規畫，Ford Ranger 駕駛儀錶板搭載彩色 4.2 吋雙液晶螢幕（職人型為 4.2 吋單液晶螢幕）與多功能方向盤，以及原廠 SYNC®娛樂通訊整合系統（全能型／運動型配置 8 吋全彩觸控螢幕及 SYNC®3娛樂資訊整合系統；職人型為 8 吋全彩觸控螢幕, 搭配 SYNC®2.5娛樂資訊整合系統），擁有媲美休旅車型的先進智能科技外，還確保所有設備都能充電（利用 USB 插槽來讓手機、GoPro 和其他小型設備保持電力滿格），並且可將目的地預先存在手機上，以便在出發時與 SYNC®系統配對，立即開啟導航至目的地的路線。