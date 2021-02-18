冬季防範肺炎鏈球菌感染，醫師教4招自保方程式！
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2021-02-18 17:42:19
冬季健康三大殺手？哪些人要注意肺炎鏈球菌感染？
新冠肺炎大流行迄今未止，進入冬季後更需注意肺炎感染。醫師提醒，引起肺炎的病原菌不單只有新冠肺炎，流感病毒、肺炎鏈球菌都是常見致病原因。其中「肺炎鏈炎菌」即隱藏於環境之中，相較於「新冠肺炎」對國人而言感染機會可能更高。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑提醒，肺炎鏈球菌感染症的高風險族群，包含高齡者、慢性病患者如糖尿病、慢性心血管疾病、慢性腎臟病、慢性呼吸道疾病、高血壓以及體重過重的患者。其中慢性病會影響正常器官運作，因此更要注意肺炎感染風險。冬季防範肺炎鏈球菌感染！醫師教4招自保方程式！防範肺炎鏈球菌感染，洪暐傑醫師表示，最基本的就是做好保暖、勤洗手、戴口罩，並養成規律運動、均衡飲食的生活習慣，患有慢性疾病的族群，更要時時注意定期回診、控制病情。最重要的一點，就是要施打肺炎鏈球菌疫苗。洪暐傑醫師說明，若不幸罹患流感或肺炎鏈球菌感染症，施打抗生素也未必當下就能獲得良好的效果，不如提前透過疫苗增強抵抗力，降低感染風險。因此洪暐傑醫師建議，預防勝於治療，不論是流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗都應提前施打做足防護準備。肺炎鏈球菌疫苗怎麼打？打疫苗有哪些優點？肺炎鏈球菌疫苗分成兩種，早期為多醣體型疫苗，施打後需五年再施打一次。但研究發現五年後再施打第二次並無助於抵抗力上升。醫學進步下發展出了結合型疫苗，除了會刺激免疫力之外，更能使身體產生「免疫記憶力」，日後若遇到病菌，身體就會產生抗體。洪暐傑醫師建議，民眾可以先施打結合型疫苗，再施打多醣體型疫苗，兩者都施打防護力會更加完整。施打肺炎鏈球菌疫苗的好處不僅僅在於提升防護力、感染率大幅下降50%，同時可大幅減少75%肺炎重症的機率，甚至心血管疾病的死亡率差距更高達3倍之多。呼籲民眾保護好自身健康安全，盡早施打肺炎鏈球菌疫苗。同場加映：長輩不打疫苗怎麼辦？醫私藏說服四招快筆記不少民眾對施打肺炎鏈球菌疫苗的概念仍屬陌生，或是難以說服高齡長輩接種疫苗。對此，洪暐傑醫師分享，可以透過不同角度與長輩溝通，增加高齡長者施打疫苗的意願。第一招：「生命無價」說服法：有些長輩注重生命健康安全，可協助評估施打疫苗與和未打疫苗的風險差異。第二招：「點光明燈」說服法有些長輩堅持不打疫苗，認為感染肺炎鏈球菌是運氣問題。醫師建議，不妨從「點光明燈」的角度提醒長者「有注有保佑」，疫苗的完整保護力，勝過以「運氣」守護健康。第三招：「生病花錢」說服法台灣長輩多將家人擺第一卻忽略自身健康，可以抓住長被的心情，提醒長輩一旦感染肺炎鏈球菌，可能需要子女請假照顧，影響家人生活，更有利於提升這類長輩打疫苗的意願。第四招：「為小朋友好」說服法長輩多視孫兒女為心頭肉，醫師建議可以從保護家中幼童的角度說服長輩，透過長輩疼惜金孫的心情，提升接種肺炎鏈球菌疫苗的意願。