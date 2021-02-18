控制運動.飲食,控糖卻依舊失敗?醫指關鍵中的關鍵!
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2021-02-18 17:42:19
糖尿病控糖失敗是飲食出問題？民眾易忽略用藥影響
糖尿病的治療血糖控制相當重要，不過許多患者往往再怎麼努力，卻也還是沒辦法達標，不少人認為和飲食作息不正常或肥胖等有關，只有少數民眾認為與未規律用藥有關。對此中華民國糖尿病學會黃建寧理事長表示，糖尿病人的血糖控制，飲食和作息確實相當重要，不過一旦確診糖尿病橫，大多數的患者都會需要藥物治療，透過適當的血糖藥物加以控制，是讓病人的血糖可達到安全標準的重要因素，切勿以偏方食療取代正規藥物治療，以免耽誤病情，甚至影響併發症風險。糖尿病藥物選擇多，醫患詳加討論更助治療！坊間不少觀念屬於糖尿病迷思，尤其是國人對於胰島素的認知，仍停留在過去印象，認為只病情嚴重的患者，才需要施打胰島素。黃建寧理事長指出，糖尿物不是只有單獨一種治療選擇，現階段已有各種口服與藥物選項，而胰島素更有其重要角色，對於高血糖症狀明顯或是初診斷糖尿病的患者而言更是有力武器，例如幫助患者血糖盡快下降，再視情況改用口服藥物等等。黃建寧理事長解釋，胰島素雖然常見於口服藥物治療後血糖仍無法達標的患者身上。在糖尿病初期就使用胰島素進行治療，主要目的是及早讓胰島素介入，有助於使胰臟恢復健康，保護胰臟功能，更能及早讓血糖控制在標準之下，提醒民眾聽到「要打胰島素」，不必過度憂慮，積極配合醫師治療才是控糖上策。過去也認為施打胰島素較易引起低血糖事件，黃建寧醫師說明，打胰島素能幫助患者血糖控制達標，可配合其他作息調整，避免在日常生活中發生低血糖，現在也有所謂長效型的胰島素，藥效從過去12~16小時延展至可達一天以上，更有助於血糖穩定、避免血糖波動。糖尿病控制注意保護器官 避免併發症勿聽信偏方糖尿病針劑治療日新月異，現階段除了胰島素之外也有腸泌素可用。黃建寧醫師說明，腸泌素特別之處在於既能促進胰島素分泌，也可同時降低升糖素。並且有控制食慾的作用，不只控制血糖，也可減少體重增加。另外，不少大規模的臨床試驗發現，腸泌素類藥物有助保護心臟血管，對於減少未來併發症風險有所幫助。黃建寧醫師呼籲，一旦確診糖尿病，並非單純只藉飲食、作息就能治療病情，萬不可聽信來路不明的偏方。醫師提醒，糖尿病只要配合醫護團隊，規律用藥、飲食控制，讓血糖維持穩定才是避免併發症、保護健康的正確方法。態度決定健康的高度，３原則有助重拾健康！糖尿病治療的選擇日新月異，治療的選擇越來越多，患者的餘命也逐漸縮短，幾乎於常人無異，關鍵就在於選擇良好、適合自己的治療方式，呼籲民眾不必對糖尿病的治療感到畏懼，積極與醫師討論治療對策，方可重拾健康。