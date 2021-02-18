嘴巴傷口久不癒?醫:小心是口腔癌,超過2週速就醫!

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程稚盛指出，口腔癌患者容易卡痰、嗆咳，增加吸入性肺炎的風險。接受電療後也會有腦血管病變可能。雖然口腔癌未必如外界傳言是「最短命」癌症，也有不少病患成功克服生活困難，但以統計數據來看確實明顯減少患者的存活，甚至有減損預期壽命超過10年的趨勢。口腔癌５成確診已晚期？醫：症狀明顯，也常被忽略程稚盛表示，口腔癌早期確診者約佔4~5成，但相當極端的是，晚期患者比例也約佔4~5成，中期確診者相對明顯較少，晚期發現導致存活率不佳，原因可能在於症狀容易被患者忽略。程稚盛解釋，相較其他各種體內器官的癌症，口腔癌的早期症狀是肉眼有機會可見、舌頭觸感也可感受，症狀相較明顯。最典型的症狀，就是口腔傷口潰爛、久不癒合，且常見合併出現硬塊或腫塊。約有8~9成患者會出現。除此之外，口腔癌的癌前病變徵兆，常見為舌頭出現紅斑、白斑，如果排除假牙摩擦等因素，應該多加留意。
程稚盛提醒，不少人口腔出現傷口或不適，往往不會及時就醫，等到臉部腫脹、淋巴腫大或是吞嚥、說話、舌頭靈活度下降、牙齒鬆動等口腔問題出現，事態嚴重時才到醫院檢查，因而確診時大多已是口腔癌晚期。程稚盛呼籲，口腔癌是可以早期發現的癌症，民眾若有發現舌頭紅斑、白斑等疑似癌前病變時，建議及早前往牙科檢查，或接受口腔癌篩檢，有助在初期發現。醫師建議，倘若發現口腔傷口有潰爛、硬塊、久未癒合的情況超過兩週，不宜拖延，盡速就醫檢查。也要注意牙齦部位是否有相關變化，有菸、酒、檳榔等高風險族群，更要提高警覺。勤刷牙有助防範口腔癌？醫：戒除風險才是關鍵程稚盛指出，口腔癌好發於約50~60歲前後，高風險族群為嗜菸、嗜酒與檳榔者，三者皆會刺激口腔黏膜，容易造成病變，且接觸量越大風險越高。另外，民眾較陌生的HPV病毒，也是口腔癌其中一項風險因子，雖僅佔口腔癌比例不到10%，但亦不可忽略。程稚盛說明，口腔癌治療以手術治療為主，早期發現將病灶切除成功率可高達90%以上。但若發現過晚，得配合電療、化療、標靶治療、免疫治療等方式，五年存活率也會隨著期數逐漸下降，到了第四期約為50~60%。程稚盛表示，雖然近年醫療進步，晚期口腔癌一樣有治癒的機會，但病程越晚，預後越不樂觀，反之，早期發現更有利回歸正常生活。多刷牙、刷舌苔是否有助預防口腔癌？程稚盛指出，雖然勤刷牙可改善口腔環境，有助減少口腔細菌，不過對於口腔癌而言，菸、酒、檳榔等不良習慣，才是最主要的關鍵。而且在一般情況，並不會鼓勵刷舌苔，避免組織受傷。程稚盛建議，若想拒口腔癌於門外，戒除菸、酒、檳榔猶為首要之務。此外，風險族群平常就應注意口腔癌相關症狀，並定期做2年1次的口腔黏膜檢查，以利及早發現及早治療。