天冷喝熱飲小心越喝越冷!營養專家教簡單加料美味又暖身!
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2021-02-18 17:42:19
寒流來臨，不少人每天喝一杯熱飲暖身，但是熱飲中的食材及營養素，並非都能幫助身體產熱，甚至有些喝完後身體會「愈喝愈冷」。嫚嫚營養師表示，民眾在喝熱飲的同時，可以透過添加食材或種類替代，增加幫助代謝、促進循環等作用，避免喝完後寒冷不適或影響睡眠等問題。
天冷熱飲建議一：熱咖啡加肉桂嫚嫚營養師指出，咖啡因含有刺激性，屬於天然的興奮劑，雖然可以增加能量代謝，但也會增加心臟刺激並升高血壓，大量攝取時易心律加快或出現心悸，而咖啡具利尿作用，尿液排出體外時增加散熱，因此喝完熱咖啡，有可能反而更覺得寒冷。據歐盟食品專家委員會建議，成人每日咖啡因攝取量最大為300毫克，有心血管疾病、心律紊亂、胃腸疾病、孕婦、孩童則不宜攝取。嫚嫚營養師建議，喝熱咖啡時可以適度加入肉桂，肉桂中含有一種名為肉桂醛（Cinnamaldehyde）的成份，可刺激身體產熱。2013年的小型研究發現，短期持續補充肉桂對血壓控制能有正面影響。因此喝熱咖啡時加入肉桂，或許能可抵消咖啡因造成血壓升高的影響。由於肉桂能讓身體發熱，頗適合手腳冰冷者攝取。天冷熱飲建議二：喝紅茶取代綠茶有些人以為綠茶較健康，嫚嫚營養師，綠茶未經發酵，保留了最多的兒茶素，但是單寧含量也高，大量攝取易造成胃部不舒服，或因為茶葉濃度太高而有心悸、頭暈出現。相較之下，天冷時可以改喝既保留部分兒茶素，又含有茶黃素的紅茶。嫚嫚營養師表示，茶黃素是兒茶素發酵後的產物之一，也是紅茶顏色較深的原因，是屬於天然食物色素。在動物實驗中發現，茶黃素能透過影響褐色脂肪組織，幫助提高熱能的產生。此外，日本也曾實測喝完熱飲體溫下降的速度差異，發現喝紅茶後維持體溫的時間較長。天冷熱飲建議三：薑汁鮮奶取代薑汁珍奶薑汁珍奶是冬季熱賣的手搖飲品，嫚嫚營養師說明，薑固有的「薑酚」確實能促進血液與末稍循環，產生加速代謝、擴張血管等等作用，對嚴重手腳冰冷者來說，可以幫助身體袪寒增溫。不過，薑汁珍奶中的奶茶，大多以奶精製成，有人工反式脂肪的疑慮，而珍珠製作的原料多數為精製碳水合物，且糖份含量高。長期飲用之下，易造成發胖、影響心血管、增加痛風發作等問題。除了以鮮奶替換珍奶，也可改喝薑汁豆花或薑汁地瓜湯。地瓜為原型食物，豆花則是較少加工的豆製品，是比較健康的選擇。天冷熱飲建議四：熱可可取代熱奶茶嫚嫚營養師表示，可可中含有可可多酚，有增強代謝活性、預防肥胖、增加產熱、幫助脂肪分解、減少體內白色脂肪組織等效果，不少研究顯示可可多酚對心血管有健康幫助，適合心血管不佳、四肢末稍容易冰冷的族群。此外，喝熱可可也能攝取到部分的礦物質，如鎂、銅、鐵等。貧血族群也可以多攝取這幾類礦物質。相較之下，熱奶茶大部份以奶精為基底，營養價值不高，額外添加的糖份容易造成上癮。營養師建議，改喝熱可可時可以選擇70%以上，多酚含量更豐富。天冷熱飲建議五：桂圓紅棗茶取代酒精飲品冬天小酌是許多人的愛好，認為喝酒保暖之餘又能幫助入睡。嫚嫚營養師提醒，剛喝下酒時血管擴張 血流速度加快，確實會覺得身體溫熱，一旦酒精代謝後血管收縮，也就是在退酒的時後，反而會覺得更冷。同時，酒精具有利尿作用，會加速身體散熱。大量飲酒並不是保暖的好方法，更會影響睡眠品質。嫚嫚營養師表示，想增加保暖與幫助睡眠，可改喝桂圓紅棗茶，二者皆屬於天然水果，本身帶有糖份及甜度，也對身體循環有幫助，亦能幫助入睡。此外，桂圓、紅棗含有礦物質如鉀離子等，能調節體內水份。一般可以直接加水煮沸，或者泡紅茶飲用。嫚嫚營養師建議，平時多攝取水果取代額外加糖的飲品。如果真的要加糖，顏色愈深的糖會保留較多營養素，但含量通常不高，仍以不加糖為最好的選擇。