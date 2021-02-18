用藥者注意!吃藥也要注意飲食 醫舉例:抗凝血劑又吃蔬菜恐失效!
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2021-02-18 17:42:19
綠色蔬菜多含維生素K 攝取過量影響抗凝血劑藥效
時近年節，家家戶戶開始準備年菜。心血管風險族群除了規律用藥，也要注意藥物與食物的交互作用，避免過年期間病情控制不佳。藥師提醒，除夕圍爐中常見的「長年菜」（芥菜）因象徵延年益壽，是國人最常吃的年菜一。但若長期有心血管疾病，且正在服用抗凝血劑香豆素（Warfarin）者，除了要注意大魚大肉，吃蔬菜時也要小心勿過量。奇美醫學中心藥劑部藥師邱婉君表示，過去曾有病人因心房顫動，醫師開立抗凝血劑香豆素長期使用，在規律服藥與定期回診抽血的狀況下，病況與藥物血中濃度一直保持穩定。但某次過年後回診，卻發現抽血數值異常，才知道原來是過年期間，阿嬤捨不得滿桌剩菜被丟掉，為了惜食自己陸陸續續吃完，其中一道湯品含有大量綠色蔬菜，包括當季盛產的長年菜（芥菜）、萵苣等，推估可能因此導致抽血結果異常，經過飲食習慣調整後，藥物血中濃度才趨於穩定。許多心房顫動或曾有肺栓塞、深層靜脈栓塞者，都會服用抗凝血劑香豆素。該藥物為一種維生素K抑制劑，能藉由抑制體內維生素K的作用，進而達到延長血液凝固時間的效果，達到預防血栓產生的作用。當歸丹蔘加強抗凝血作用 異常出血症狀要留心年菜中常見的深綠色蔬菜，例如長年菜（芥菜）、白花椰菜、綠花椰菜、青江菜、芥藍菜、菠菜、萵苣、綠蘆筍等，因富含豐富維生素K，這些年菜吃多了可能會抵銷抗凝血劑的效果，導致藥效降低，反而造成中風風險增加。此外，火鍋中常見的當歸、丹參等含有活血功效的中藥材，則是可能會加強藥物抗凝血作用，導致出血風險增加。邱婉君表示，國人年節普遍大魚大肉，雖然有些年菜可能與藥物會有交互作用而影響藥效，不用刻意避開完全不吃，只要拿捏份量，避免因過年聚會而攝取太多即可。但是，若出現疑似中風症狀，例如臉歪嘴斜、意識不清、單側手腳麻木等，或有出血症狀，如不明原因瘀血、尿中有血、牙齦出血，建議盡快回診就醫檢查。提醒年前領取慢性病藥品處方箋時，也可向藥師詳細詢問藥品注意事項，並遵循醫囑定期回診抽血，才能健康平安過好年。