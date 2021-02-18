天天吃水煮比較健康？營養專家直指２盲點！
每日健康-每日都做得到的健康
2021-02-18 17:42:19
健康意識抬頭，人們開始重視自己的飲食習慣，「怎麼吃對身體才健康」已成了普遍重視的課題，像是近年盛行的「健康餐盒」以及「水煮飲食觀念」等，都是民眾較為熟悉的健康飲食方式。不過，水煮飲食就一定健康？健康餐盒要怎麼準備？來看Sunny黃君聖營養師怎麼說。
天天吃水煮就健康？專家指常見２大盲點水煮以料理方式的角度來看，確實比油炸、燒烤來得健康，但Sunny營養師表示，若以健康餐盒的角度來看則相對不適合，其關鍵就在於不少人會以無油、無鹽的方式進行水煮烹飪。無油、無鹽乍聽之下維持這樣的飲食方式是蠻健康的，但其實適當的油、鹽其實也是人體必要的營養成分，若完全不攝取反而容易引起其他健康問題。除此之外，若生活飲食完全以水煮的方式進行，往往也無法持久，畢竟枯燥乏味，很可能很快就遇到瓶頸。不吃油小心荷爾蒙大亂，專家：輪流吃更健康！相信油脂的重要性或許會讓不少人感到驚訝，Sunny營養師解釋說明，油脂是合成荷爾蒙相當重要的營養素，若大幅度的減少攝取或甚至完全不攝取，非常有可能引起荷爾蒙錯亂，這種情況就常見出現在女性民眾身上，甚至也常見因此引起月經週期混亂等問題，提醒民眾油脂的重要性不能忽略。在自備餐點時情況允許下，油脂攝取建議以每日交換輪替的方式為佳，例如週一採用玄米油、週二改為葵花油、週三橄欖油，如此會比只吃同一種油來得健康。而一般常見的雞腿便當、排骨便當等，普遍則有油量都過高的問題，應多加留意。除此之外，Sunny營養師也指出，植物油或部分肉品當中的含量較多的Omega6，常見有攝取過量的問題，當攝取過量會造成身體發炎的現象，可多從魚油中攝取Omega3，或從橄欖油、亞麻仁油中攝取Omega9，以利降低身體的發炎反應。健康餐盒怎麼吃？掌握簡單４觀念！了解了健康的用油觀念，回到健康餐盒，Sunny營養師指出健康餐盒主要以低GI、低油、低鹽為主，考量的不單單只有料理方式，是經過一定程度的營養計算及規劃，達到飲食均衡的目標，包括了碳水化合物、蛋白質、油脂等比例，並且以原型食物為主，盡量避免加工食物等，一般而言多數民眾都可以進行健康餐盒這樣的飲食方式。不過即便健康餐盒的飲食觀念有助健康，但也未必人人都適合。像是腎功能不佳者就需調整蛋白質的攝取量，而糙米飯的磷含量以及深綠色蔬菜的鉀含量也都會比較高，提醒腎功能不全的患者先與營養師等專業人士討論再進行為佳。