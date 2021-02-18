大咖男星變推銷員 街上示範情趣用品全套功能
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-02-18 21:00:00
電影《皇家賓館》改編自北海道女作家櫻木紫乃近距離觀察出沒賓館的女人，所寫下的短篇故事集，找來波瑠飾演賓館老闆的女兒雅代，松山研一飾演情趣用品推銷員。松山研一為了銷售，時常帶著按摩棒到處示範功能，就在賓館即將結束營業前，他與波瑠於賓館房間獨處，2人準備袒裎相見的戲，讓波瑠直呼好害羞。
波瑠表示，全片最喜歡的場景是和2名賓館員工一同躲在儲藏室喝茶、吃橘子的戲，聽著牆的另一端男女激情的喘息聲，她說：「那個空間雖然狹小混亂，對雅代而言卻是最舒適自在的地方，對我而言也是如此。」此外，除了旁觀他人的情慾世界，雅代也偷偷暗戀松山研一飾演的情趣用品推銷員。片中化身情趣用品推銷員的松山研一，因工作需要，必須隨身攜帶各式按摩棒到處示範多功能用法，對於此次演出，松山研一坦言：「對我而言，我覺得拍戲時讓自己安下心來是非常重要的。而拜武正晴導演所賜，拍攝的過程非常順場，現場呈現出一種靜謐的氛圍，因此很順利地完成了拍攝。」導演武正晴表示，由松山研一來演出這個角色特別有趣，他說：「松山先生給人一種木訥的感覺，和這悠哉的情趣用品業務員的角色非常契合。他平常說的就是青森方言，所以我也沒有硬要他改腔調，就讓他照常說話。每次他那青森口音一出現的瞬間，實在是非常棒！」《皇家賓館》2月19日在台上映。