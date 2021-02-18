低頭族更容易有雙下巴肥肉！醫師分析4種雙下巴原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
明明身材不甚肥胖，拍照時卻會有明顯雙下巴？這是不少民眾的困擾。事實上，雙下巴不一定與肥胖有關。萊佳形象美學診所整形外科醫師薛榮華表示，雙下巴可能來自遺傳、天生脂肪分配不均。加上現代人生活型態、姿勢不良，容易讓雙下巴更明顯，使臉型看起來更加蒼老、氣色不佳、肥胖。要解決問題根本，應要先了解本身雙下巴的成因。
薛榮華解釋，雙下巴略可分為鬆弛型、脂肪型、肌肉型、偽雙下巴等四大型態。普遍來說，鬆弛型雙下巴最常見，一低頭就會有明顯輪廓，原因多為膠原蛋白流失、筋膜鬆弛，與年齡較相關，而長時間低頭使用3C產品，將加速肌膚鬆弛，更容易讓下顎線條變鬆弛。
脂肪型雙下巴則確實跟熱量、肥胖有關係。薛榮華說明，這類雙下巴除了外觀明顯會有脂肪堆積，手指輕捏就能測出脂肪厚度，甚至會影響到頸闊肌線條，有些人會出現像米其林寶寶的皮脂肥厚外觀。
肌肉型雙下巴則是下顎肌肉發達造成的錯覺。薛榮華解釋，臉部有兩塊肌肉會影響下顎線條，一是後段的咀嚼肌過度使用，或是夜間磨牙造成咀嚼肌肥大，使下顎線條過於陽剛；一是舌頭上頂動作時運動到的二腹肌會在下巴鼓出。最後一種情況，則是下顎的唾液腺過度增生造成的偽雙下巴。
雙下巴治療一定要抽脂？對症下藥才是王道
針對不同類型的雙下巴，治療方式也不盡相同，包括抽脂、注射治療、埋線拉提、電波拉皮都有一定效果。許多民眾會詢問抽脂手術的可行性，又擔心風險和術後恢復期。薛榮華建議，先找專業整形醫師評估，才能針對雙下巴型態採取最有效的治療，現在也會透過複合式治療幫助病人改善。
薛榮華以最常見的鬆弛型雙下巴為例，病人大多希望解決U型臉，通常會透過讓肌膚緊實來解決下垂、老化，方法包括埋線拉提、電波拉皮。至於近期熱門的消脂針注射治療，是在破壞脂肪的過程中，同時刺激膠原蛋白增生，除了能夠消除多餘的脂肪之外，也能讓下顎線條恢復彈性，二者作用效果不同。
薛榮華表示，如果雙下巴合併兩種以上類型，就不會採取「單點式」而是「複合式」治療。如病人雙下巴屬於脂肪型合併鬆弛型，就可能以抽脂手術或消脂針搭配電波、音波，以達到良好治療，如果又合併咀嚼肌肥大，則需要注射肉毒桿菌素。若有骨骼後縮，則需可量墊下巴手術或玻尿酸注射。醫師提醒，每個人的雙下巴型態不同，應接受專業醫師診斷再決定治療方式，也不必迷信特定整形方法，與醫師妥善溝通期待目標才是首要。
《延伸閱讀》
．亞洲人雙下巴比例高 瘦V臉可以不開刀？醫：冷凍減脂逆轉臉下垂
．活動不多卻老腰痠背痛？恐怕是手機滑太久了，醫教３招放鬆身體救筋膜！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。