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女孩或媽媽，別忘了把 PGO Ur2 Plus 放入妳們的購車清單！

2GameSome - 有車賞

2021-02-19 08:55:00

女孩或媽媽，別忘了把 PGO Ur2 Plus 放入妳們的購車清單！
▲ 女孩或媽媽，別忘了把 PGO Ur2 Plus 放入妳們的購車清單！
這標題決不帶有任何性別歧視意味，而是以台灣機車族群而言，使用車型較輕巧、騎乘距離較短等用車模式，確實多數是以女性為眾。若你剛好就是我們所說的女孩或媽媽，正在尋覓一款未來代步座騎，那這次的試車主角 PGO Ur2 Plus，確實值得你購車前去展間看看、試騎一趟。
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PGO Ur2 Plus 建議售價從新台幣 58,980 元起（不含領牌費 / 補助 / 牌險）。
PGO Ur2 Plus 建議售價從新台幣 58,980 元起（不含領牌費 / 補助 / 牌險）。
受限於環保法規，傳統燃油機車幾乎全面退出普通輕型機車的綠牌市場後，成為了電動機車新戰場。可以理解的，在燃油機車揮別了二行程、全面進入四行程世代，綠牌所指的 50c.c. 以下排氣量，在四行程的內燃機引擎效能中，難以提供如二行程般的衝勁與性能表現，讓過去以女性、首購族為主的小型速克達車款，當前幾乎已經從 100c.c. 排氣量起跳。對於不在意性能動力、只想要輕巧代步買輛綠牌機車的購車族群，確實面臨了「無燃油車可買」的窘境。
直到，PBGN 電動車聯盟看到了此市場機會，第一輛代表車 Gogoro VIVA 就此誕生，接下來的發展，大家可以想見，PBGN 的成員開始接連推出同基礎、不同造型的姊妹車款，而 Ur2 Plus，就是 VIVA 的 PGO 分身。
PGO Ur2 Plus 是 VIVA 的 PGO 分身，也是 PBGN 旗下第二款綠牌電動機車。
PGO Ur2 Plus 是 VIVA 的 PGO 分身，也是 PBGN 旗下第二款綠牌電動機車。
對於家中女性剛好就有一輛 VIVA 的筆者而言，騎上 Ur2 Plus 的熟悉感不由分說，除了因造型不同少了從前方直接瞄準膝蓋而來的風壓以外，Q 中帶硬的懸吊設定、輕快提速的動力反應並無二致，就算制動系統由 PGO 所自行打造，但前後雙碟規格結合 CBS 連動式系統的回饋，還是有著相當雷同的手感，對應此僅有 82kg 的車重與性能表現綽綽有餘。
騎乘感受上與 VIVA 相當雷同。
騎乘感受上與 VIVA 相當雷同。
簡而言之，PGO Ur2 Plus 仍是一輛好上手、好操控、好牽動、好停車的小傢伙，就算你是只有身高 150cm 的嬌小女性，我相信你也同意。除非，你需要或喜歡更大動力的機車，但若如此，你點進來看這一篇應該看完第一段，就已經跳出離開。
輕巧好操控，動力面於低速提速時相當輕快，短程代步相當適合，也相當適合在台灣的都會巷弄中穿梭。
輕巧好操控，動力面於低速提速時相當輕快，短程代步相當適合，也相當適合在台灣的都會巷弄中穿梭。
雖然全世界都知道 PGO Ur2 Plus 與 Gogoro VIVA 是個雙胞胎，但還是要在外型上搞點不同，區分出市場差異。很明顯的，Ur2 Plus 沒有VIVA那種驚世駭俗、愛恨分別的外觀造型（雖然我個人挺能接受），而是走向傳統小巧可人的圓潤路線，走回主流的審美觀，給它個可愛教主名號也不過份，無論是頭尾的微笑線條、儀表板上如大眼人臉的顯示畫面，有著比 VIVA 更明顯的性別取向，直接瞄準女性而來的目的，毫無保留。
分離式的頭燈造型。
分離式的頭燈造型。
車名以相當可愛的方式於前斜板上呈現。
車名以相當可愛的方式於前斜板上呈現。
搭載 LCD 大液晶螢幕，螢幕開啟或關閉時儀表上時速會變成人眼般，分隔線條更猶如人臉微笑。
搭載 LCD 大液晶螢幕，螢幕開啟或關閉時儀表上時速會變成人眼般，分隔線條更猶如人臉微笑。
左側開關具備加速模式與座墊開啟功能開關。
左側開關具備加速模式與座墊開啟功能開關。
相當寬敞實用的腳踏空間。
相當寬敞實用的腳踏空間。
微笑造型的後尾燈組。
微笑造型的後尾燈組。
以 166cm 身高騎士顯示騎乘比例。
以 166cm 身高騎士顯示騎乘比例。
前碟盤直徑為 180mm，搭配單活塞卡鉗。
前碟盤直徑為 180mm，搭配單活塞卡鉗。
後煞車與前煞車規格相同，皆為 180mm 直徑碟盤搭配單活塞卡鉗。
後煞車與前煞車規格相同，皆為 180mm 直徑碟盤搭配單活塞卡鉗。
搭載 GH1 鋁合金輪轂馬達，提供 4.02hp/500rpm 最大馬力與 115Nm/200rpm 最大扭力。
搭載 GH1 鋁合金輪轂馬達，提供 4.02hp/500rpm 最大馬力與 115Nm/200rpm 最大扭力。
除了美感，在實用面的設計上也貼合女性需求，無論是龍頭下的掛勾、足以放入一頂 3/4 造型安全帽的座墊下置物空間、VIVA 都沒有的飛旋式後腳踏等，讓女孩要出門血拼、媽媽要出門買菜或載小孩都沒啥疑慮。
啟動方式為龍頭下方的感應式，使用卡片感應即可啟動或關閉。
啟動方式為龍頭下方的感應式，使用卡片感應即可啟動或關閉。
龍頭下方掛鉤。
龍頭下方掛鉤。
可完全放入一頂 3/4 造型的安全帽。
可完全放入一頂 3/4 造型的安全帽。
具備 QC3.0 USB 充電插孔設計。
具備 QC3.0 USB 充電插孔設計。
不同於 VIVA 採用固定式踏座，Ur2 Plus 提供後座飛旋式踏板，後座乘客可更輕鬆乘坐。
不同於 VIVA 採用固定式踏座，Ur2 Plus 提供後座飛旋式踏板，後座乘客可更輕鬆乘坐。
不可否認的，相較於過去燃油綠牌機車，將近六萬元的 VIVA 或 Ur2 Plus 沒有於售價上佔到便宜，但無須擔心被排氣管燙到的危險、免除去加油站加油的油氣味困擾等因素，是否值得女性朋友多付出一些買車前與用車成本？這一點，相信愛美為天性的女性同胞，這答案，就交給你們來回答囉！

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2021-02-17-2021-02-23

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不會
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