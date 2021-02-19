Maserati最新休旅Grecale小露臉
Carture 車勢文化
2021-02-19 13:55:20
Maserati受到矚目除了跑車MC20外，就屬2020年預告推出中型休旅車Grecale頗受關注，而日前Maserati則釋出Grecale測試偽裝照，其手法與先前MC20相同採模糊方式，儘管目前僅能想像造型樣貌，但以Maserati宣傳方式來看，在下半年登場前還會釋出其它關於Grecale資訊。
Maserati於2020年帶來象徵品牌邁入新世代的MC20跑車，但在市場銷售方面休旅車已是兵家必爭之地，然而於此Maserati Levante上市已有一段時程，面對對手競爭吸引力便顯得不足，因此當務之急就是要推出級距更小的休旅車因應，對此Maserati於2020年則預告2021年將會推出全新中型休旅Grecale。
關於Grecale日前Maserati則釋出偽裝測試照，然而照片與先前MC20相同為模糊畫面，此方式不僅吊胃口同時也讓各界多了想像空間，儘管外觀方面仍無法得知造型設計，但在其它部分目前了解Grecale車名源自地中海強烈東北風，與Alfa Romeo Stelvio同平台建構，而以品牌訴求相信Grecale除擁有豪華氛圍還會訴求駕馭操控，至於動力系統部分為因應規範，可能會有2.0升輕油電系統，當然3.0升V6渦輪引擎應該也不會缺席，另外2022年還會提供純電版本。