新冠病毒變種害疫苗無效？重症醫師：疫苗2.0可解決

我是廣告 請繼續往下閱讀
COVID-19疫苗陸續通過試驗，估計已有逾60國開始施打疫苗。然而隨著COVID-19病毒持續突變，很可能無法只打一次疫苗就使病毒絕跡。重症醫學黃軒醫師指出，愈來愈多證據顯示，COVID-19病毒短期不會完全消失在地球上，藉由不斷改變S蛋白棘突，預計病毒將持續突變並生存下去。
黃軒醫師指出，從近期發表的研究發現，現階段針對南非B1.351變種病毒，中和抗體的效力皆有下降，如輝瑞和莫德納mRNA疫苗產生的抗體效力降低6-9倍，自然感染的血清抗體效力降低了11-33倍，南非的抗體效力降低6-200倍。顯然，抗體濃度會隨時間下降，因此免疫保護期會變短。
E484K變種病毒 恐降低疫苗效力
黃軒醫師指出，病毒出現變種原是意料之中，病毒必須在複製過程中變異，以利本身的傳播和繁殖。當前COVID-19病毒變種版本多達數千甚至數萬個，大多數變異多為無關緊要，但有些變異使病毒更具傳染性與威脅力，而英國變種、南非變種、巴西變種堪稱其中的「三大惡魔」。
從現有情況來看，英國變種病毒除了在本地傳播，也擴散至其他50多個國家。南非變種也出現於20多國。南非和巴西變種病毒中，都發現了出現「E484K」逃脫抗體的突變。
黃軒醫師解釋，E484K突變首先在南非病毒的變種中發現，之後又出現在其他地方。它改變了棘突蛋白的形狀，因而降低當前疫苗的效果，《Science》最近一篇研究指出，E484K突變恐使病毒無法被抗體偵測。未來需要疫苗「2.0」才能應對病毒的新變種。
不過，牛津大學與阿斯利康已計畫在秋天開發COVID-19疫苗的2.0版，藉由加強微調疫苗彈頭設計等方式，改善疫苗產生的保護力。預計從開發到生產將進一步縮短，不需要疫苗1.0版這麼長的時間。
病毒變臉非特例 COVID-19病毒往免疫逃脫啟動
黃軒醫師表示，病毒棘突蛋白的突變並非特例，如每年的流感病毒也是經常「變臉」，由於蛋白上不斷改造和積累，使病毒的免疫原性有所改變，這也是為什麼對流感病毒的免疫力，不能持久的原因之一。黃軒醫師認為，疫苗1.0版的抗體將在今年（2021）6個月個消失，隔年恐須注射疫苗2.0版。不過也可以預期，今年秋冬就會有新的疫苗2.0版設計並完成生產。
黃軒醫師解釋，目前證據顯示，COVID-19 病毒變化比大多數RNA病毒來得慢，其中一個原因可能是病毒學習到「校對酶」（Proofreading Polymerase），可以糾正潛在的致命複製錯誤，使其免於走上像SARS一樣，複製致命突變點而自我滅亡的路線。
黃軒表示，COVID-19病毒目前約以每月兩個單字母突變的速度累積，變化率約為流感病毒一半。專家大多認為，COVID-19 病毒不會像流感病毒，每年都有大幅度的、快速的基因改變，造成每年需要施打不同型的疫苗。因此，不須過度擔心COVID-19 病毒「流感化」，而使人類年年都需要打新設計的疫苗。不過病毒已開始往免疫逃脫（Immune Escape）方向啓動，未來變化仍在未定之天，人類仍須小心應對。
《延伸閱讀》
．防武漢肺炎口罩怎麼戴？4步驟貼緊口鼻阻絕病毒入侵
．吃什麼可以提升免疫力？醫教這樣吃，「維持免疫力」才是重點