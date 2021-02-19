膽結石分二種原因大不同！醫師：長期3部位疼痛要注意

我是廣告 請繼續往下閱讀
膽結石怎麼來的？黑白結石好發原因不同
員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師受訪表示，膽囊結石大略可以顏色分為黑、白兩大類型，白色為膽固醇結石、黑色為膽色素結石，兩者形成原因、好發因子與治療方式也不相同。
白色的「膽固醇結石」主要為膽固醇過高形成結晶所致，常見除了家族史以外，也好發於肥胖、中老年人及女性身上，女性好發率約為男性的二至三倍。生育數多的女性出現結石的機會也更高。另外，體重在短時間內下降時，膽固醇結構改變，也可能因而造成膽固醇結石，快速減重者應特別小心。
黑色的「膽色素結石」多是膽色素過高、沉積所形成，好發於膽管反覆發炎、有溶血疾病者身上，或是膽汁不易排除的肝硬化等肝功能異常族群。除此之外，有些族群因開刀等原因，長時間禁食之下，膽汁如死水般停滯沉積，也可能演變為膽結石。
右上腹肩膀後背疼痛 當心是膽結石徵兆
吳文傑醫師表示，膽囊位於右上腹處，當膽結石累積形成膽囊炎時，患者容易出現右上腹悶痛、刺痛、脹痛等不適，時間可能長達20至30分鐘，甚至連帶引起右肩疼痛、後背疼痛等幅射性的疼痛。有時也會出現「游離膽囊」，疼痛部位變動不居，須進一步接受檢查。
另外，膽囊與胃部相鄰，經常感覺胃痛也應注意是否為膽結石形成慢性膽囊炎。尤其是吃胃藥後也不見好轉的疼痛，與膽囊相關的可能性更高。若出現類似徵兆，應盡早檢查是否為膽結石問題，避免後續發生更嚴重的膽囊病變。
膽結石未妥善處理，恐埋下膽囊癌風險
吳文傑醫師指出，膽結石患者有八成左右不會有明顯症狀，也未必亟須治療，雖不需恐慌也不能大意。醫師提醒，膽結石長期累積在體內，仍可能引發急性膽囊炎，或增加慢性膽囊炎機會，而慢性膽囊炎有可能升高膽囊癌風險。
急性膽囊炎發生時，易出現持續性噁心、嘔吐、發燒，若右上腹疼痛超過20分鐘，就應提高警覺。如未即時處置，膽囊持續膨脹甚或破裂，恐引發細菌侵入膽囊而引起敗血症。或是膽汁流入腹部造成腹膜炎。吳文傑醫師提醒，急性膽囊炎的治療黃金時間為72小時，時間越晚治療越不容易，長時間疼痛出現時務必及早就醫。
一旦膽結石造成慢性膽囊炎，可能增加膽囊癌機率。提醒自覺經常右上腹疼痛、位置不固定的腹痛、或本身為膽結石風險族群者，應定期接受超音波檢查。吳文傑醫師表示，膽囊癌初期與部份膽結石大小同為1-2公分左右，有時不易在初診時就清楚判別，最好每半年檢查一次，3公分以上的膽結石則強烈建議積極處理。
喝橄欖油蘋果汁改善膽結石？醫師：尚無醫學根據
網路謠傳各種膽結石排石法，有些人甚至宣稱可改善膽結石問題，如喝蘋果汁、喝醋、喝橄欖油混合液等。對此，吳文傑醫師表示，目前醫學研究尚未有食療法能夠治療膽結石的證據，採用上述食療後排出的也並非膽結石，往往檢查後都可發現膽結石仍在膽囊之中。目前確實有藥物能夠以內服方式，改善膽固醇膽結石，但需服用6個月以上才能看到初步效果。因此防範膽結石還是建議定期檢查、妥善治療。
如何預防膽結石？避免高油飲食治療肝臟疾病
吳文傑醫師提醒，要預防膽結石問題，性別、年紀、家族史等風險因素較無法改變，但平時可保持良好生活型態。要預防白色膽固醇結石，飲食上應避免高油、高鹽、高糖的飲食避免肥胖，肥胖者適度減肥、避免體重短時間內急速下降，膽固醇過高者則應積極妥善治療。有些急性膽囊炎病人是大量攝取高油脂、高熱量食物後發作，高風險族群務必注意飲食控制。
至於黑色的膽色素結石多起因於相關疾病，平時要多留意自身健康狀態，例如是否經常膽管發炎、有溶血、貧血等血液疾病、或是肝硬化及肝功能異常等狀況。若有相關疾病應積極治療，有助於減少膽結石發生機會。
延伸閱讀
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。