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舊車主有福了，日本Mazda幫Mazda 3/CX-30車主提升動力與開啟全速域CTS

Carture 車勢文化

2021-02-20 11:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
日本Mazda於2020年底時針對新年式Mazda 3與CX-30進行升級，不僅將Skyactiv-X引擎動力提升，並且將CTS車道維持輔助升級至全速域，如今日前Mazda表示針對現有Mazda 3與CX-30車主進行軟體升級，享有與新年式車型同等待遇。
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於2020年底時日本Mazda將新年式Mazda 3與CX-30進行升級，此次升級分為兩個項目，其中一項為Skyactiv-X引擎動力，在此之前Skyactiv-X引擎搭配24V輕油電具有180hp/22.8kgm最大輸出，而新年式車型透過軟體調校讓動力提升至190hp/24.4kgm。而另一升級項目則是消費者最在意的智慧駕駛系統，針對此部分Mazda將原本只能於時速0～55km/h作動的CTS車道維持輔助系統解除封印調整為全速域。
日本Mazda推出Mazda Spirit Upgrade軟體升級服務，針對現有Mazda 3與CX-30車主進行動力與CTS免費升級。
日本Mazda推出Mazda Spirit Upgrade軟體升級服務，針對現有Mazda 3與CX-30車主進行動力與CTS免費升級。
Skyactiv-X引擎透過軟體調校讓動力提升至190hp/24.4kgm。
Skyactiv-X引擎透過軟體調校讓動力提升至190hp/24.4kgm。
新年式車型的升級肯定讓既有車主羨慕不已，不過現在有福了，Mazda日前表示推出Mazda Spirit Upgrade軟體升級服務，針對現有Mazda 3與CX-30車主進行動力與CTS免費升級。其中Skyactiv-X引擎適用於2019年11月8日至2020年11月27日生產車型，而全速域CTS車道維持輔助系統則適用2019年4月2日至2020年12月1日車型，然而此升級除讓CTS具備全速域能力外，也讓MRCC加減速作動更為流暢。不過目前Mazda Spirit Upgrade軟體升級服務只限於日本市場，未來國內是否有望跟進目前不得而知，不過相信以Mazda經營策略與市場分析應該可以期待。
升級後CTS具有全速域能力，MRCC作動也更為順暢自然。
升級後CTS具有全速域能力，MRCC作動也更為順暢自然。

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