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【送 Skoda 模型車】一起守護台灣黑熊！開 Skoda Karoq 來當「熊麻吉」

2GameSome - 有車賞

2021-02-20 18:25:01

【送 Skoda 模型車】一起守護台灣黑熊！開 Skoda Karoq 來當「熊麻吉」
▲ 【送 Skoda 模型車】一起守護台灣黑熊！開 Skoda Karoq 來當「熊麻吉」
2020 年銷售突破七千輛大關、年對年成長超過兩成的 Skoda 汽車，除了一直推出相當有競爭力的車款以外，也持續於行銷上有讓人驚艷的創意；2021 年一開春，更讓人相當驚艷！不僅推出了配備升級的 Karoq 黑熊特仕版，還特別與保育動物台灣黑熊的保育行動結合，期望大家在關注 Karoq 之際，也能為台灣黑熊的保育盡一份心力！
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一向關注動保議題的【2GameSome - 有車賞】，當然不會錯過這次的活動！我們不僅連絡上的「台灣黑熊保育協會」，更直接開著 Karoq 黑熊特仕版殺到花蓮玉里採訪「台灣黑熊教育館」，透過志工深入淺出的說明，讓我們更了解台灣黑熊目前面臨的生存困境，也體驗到了 Karoq 黑熊特仕版的車輛優點。
更希望藉由這一部影片達到「拋磚引玉」的效果，讓更多人能具備保育稀有動物的知識與觀念以外，也同步可以了解到 Karoq 黑熊特仕版這輛車的特色呦！ 說了這麼多，最重要的就是你們要趕快...點進去看！影片中還有有獎徵答呦！
【有獎徵答規則】
  1. 於【2GameSome - 有車賞】Youtube 頻道此支影片下方完整回答影片中三個問題
  2. 【2GameSome - 有車賞】隨機抽選三位正確回答的幸運網友
  3. 確認獲獎後我們會主動聯繫你
  4. 直接把 Karoq 原廠模型車送給你！
【特別感謝】
台灣黑熊保育協會

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真懷孕
炒作新聞
4.92%95.08%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.54%55.46%
2021-02-17-2021-02-23

想到要上班就頭痛、腹痛又焦慮？您也有「收假症候群」嗎？

不會
58.87%41.13%
2021-02-15-2021-02-21
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