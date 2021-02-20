【送 Skoda 模型車】一起守護台灣黑熊！開 Skoda Karoq 來當「熊麻吉」
2GameSome - 有車賞
2021-02-20 18:25:01
2020 年銷售突破七千輛大關、年對年成長超過兩成的 Skoda 汽車，除了一直推出相當有競爭力的車款以外，也持續於行銷上有讓人驚艷的創意；2021 年一開春，更讓人相當驚艷！不僅推出了配備升級的 Karoq 黑熊特仕版，還特別與保育動物台灣黑熊的保育行動結合，期望大家在關注 Karoq 之際，也能為台灣黑熊的保育盡一份心力！
一向關注動保議題的【2GameSome - 有車賞】，當然不會錯過這次的活動！我們不僅連絡上的「台灣黑熊保育協會」，更直接開著 Karoq 黑熊特仕版殺到花蓮玉里採訪「台灣黑熊教育館」，透過志工深入淺出的說明，讓我們更了解台灣黑熊目前面臨的生存困境，也體驗到了 Karoq 黑熊特仕版的車輛優點。更希望藉由這一部影片達到「拋磚引玉」的效果，讓更多人能具備保育稀有動物的知識與觀念以外，也同步可以了解到 Karoq 黑熊特仕版這輛車的特色呦！ 說了這麼多，最重要的就是你們要趕快...點進去看！影片中還有有獎徵答呦！【有獎徵答規則】
【特別感謝】台灣黑熊保育協會
- 於【2GameSome - 有車賞】Youtube 頻道此支影片下方完整回答影片中三個問題
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