冬季癢非冬天限定，醫教５招改善冬季乾癢、冬季濕疹！

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冬天、春天等天冷之際時常會出現冬季乾癢、冬季濕疹等冬季癢，特別常見出現在小腿、手臂等處，除了出現在成人身上，小朋友也屢見不鮮。禾馨醫療兒科專科陳映庄醫師表示，出現此情況更要注意止癢方式，許多錯誤的改善方式往往容易讓病情更加惡化。
為什麼會引起冬季癢？
俗稱冬季癢的狀況常見為學名「缺脂性濕疹」的皮膚疾病，顧名思義就是因為皮膚油脂缺乏太過乾燥所致。陳映庄醫師指出，冬天、春天等天冷之時，遇上氣溫較低或溫度、濕度劇烈變化，容易使得近於末梢的血液循環較差，保護皮膚的油脂等成份分泌減少、保濕能力下降，也因此好發於手、腳等處。不過嬰兒因為保暖工作受大人的重視，較少出現於手腳，且過敏情況常見先以異位性皮膚炎做為表現，容易出現於臉部，這也是為什麼大人常會發現，小孩出遊才一下子臉就紅腫起來。
冬季癢容易發生在哪些族群身上？
陳映庄醫師指出，冬季乾癢、冬季濕疹一般常見出現在肌膚較為乾燥的族群身上，其中中老年族群又因老化保濕較為不易更容易發生，有異位性皮膚炎等皮膚問題的族群也容易出現此問題。值得注意的是，許多族群較難以被聯想到其關聯性容易被忽略，像是腎臟病、肝硬化等代謝疾病族群等也應多加留意。
冬季癢未好好治療會怎樣？
陳映庄醫師指出，冬季乾癢、冬季濕疹一般而言想要等它自己好轉、康復並不大容易。其通常先出現乾癢的情況，皮膚乾燥就容易出現裂縫，此時若接觸塵螨、灰塵、細菌等刺激性的物質就容易產生發炎反應，接著就容易皮膚到紅腫癢的冬季濕疹，若未妥善處理還會有情況持續加劇的可能，加上皮膚乾癢的情況讓人想抓，此舉更容易加重病況，甚至破皮造成開放性傷口，進而引起蜂窩性組織炎等細菌感染。
冬季癢常見NG行為，易使病情更加惡化！
不過，比起乾癢、紅腫等情況更糟的是，許多民眾常會有錯誤的觀念，以不良的方式做改善。像是皮膚感覺搔癢不適最常見的不當作法就是泡熱水、用熱水燙，陳映庄醫師表示，此舉僅能達到相當短暫的止癢，不但對病況毫無幫助，還容易帶走皮膚上僅存的油脂，甚至因為高溫刺激引起更嚴重的發炎，造成病情惡化。
另外，也常見民眾會認為多洗幾次澡，把身體洗乾淨便有助於止癢的錯誤想法，這樣的方式確實讓身體更乾淨了，但保護皮膚的油脂也會跟著一起被洗淨，且沐浴用品多為鹼性易使皮膚更加乾燥，內含的成份也可能更刺激皮膚，對病情更加不利，洗碗精等清潔用品也是同樣的道理，此期間更應注意保護患部。因此醫師也建議，患者期間可視情況斟酌洗澡次數，如非必要可避免每日洗澡，可以清水沖洗，藉此減少發作的機會。
除此之外，陳映庄醫師也指出，診間也不乏因酒精使用過度讓病情加劇的患者。因疫情的關係，國人逐漸重視酒精消毒，使用過度時有所聞，而在冬季濕疹發作時，甚至有許多患者誤認為是手部清潔不確實造成過敏，進而使用酒精消毒。但酒精揮發時也具有帶走皮膚水分的作用，也容易使得情況惡化。
醫教５招改善冬季癢 正確止癢是關鍵！
陳映庄醫師表示，民眾獨自面對冬季乾癢、冬季濕疹關鍵在於安全的止癢，切勿試圖自行治療。在搔癢難耐之時，建議以拍打代替抓癢，或以冰鎮的方式止癢。也可以塗抹保濕霜、凡士林等油脂成分較高的保養品作初步的緩和，其目的在於用適量的油脂保護皮膚，水分較高的乳液或油脂成份過高的嬰兒油等則相較不宜。止癢之外應避免使用偏方或擅自塗藥以免病情惡化，例如噴灑酒精等。而毛衣等質料觸感較為粗糙的衣物摩擦到患部，基本上就如指甲抓癢一樣，且也可能藏有細菌及塵螨，應盡量避免。在初步止癢、緩和後，盡快尋求專業醫師協助治療為佳，以免衍生出其他問題。
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