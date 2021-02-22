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【名家專欄】嫚嫚營養師／空汙不只傷呼吸道　營養師：大蒜、小番茄等有助降低損害！

今健康

2021-02-22 10:30:00

▲ （圖／今健康）
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文章資訊／嫚嫚營養師
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不論是菸害、汽機車排放的廢氣、家中油煙等室內外空氣汙染，空氣汙染一直是人們需重視的課題，其容易造成呼吸道過敏、未抽菸罹患肺癌，也可能造成身體各處的不良反應，其與PM2.5有著非常大的相關性。

防範空汙對身體的傷害，除了出門配戴口罩外，平時也可以從食物中攝取營養，雖無治療效果，但可藉由這些營養的益處，平衡、降低空汙對身體的負面影響，降低身體受損的風險。

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溫開水、大蒜：減緩喉嚨乾癢、咳嗽

空氣汙染最常見的影響之一就是刺激喉嚨，造成喉嚨乾癢、咳嗽等不適，建議可喝溫開水保持喉嚨濕潤。除此之外，也可以從大蒜等富含大蒜素的食材中，補充天然的抗生素，以增強自身的保護力。

紅甜椒、小番茄：減緩眼部乾癢

空氣汙染也容易引起眼睛過敏、乾癢甚至乾眼症等情況，建議平常可補充富含維生素Ａ及維生素Ｃ的食物，有助維持淚液正持分泌、減少氧化傷害，如紅甜椒、小番茄等。

蔬果、納豆、無糖優格：減緩眼、鼻、皮膚過敏

人體的免疫細胞容易對空汙粒子產生過度的敏感反應，造成眼、鼻、皮膚過敏。建議平時可補充含有益生菌及益生質的食物調節免疫力，像是無糖優格、納豆、蔬果等都是很好的選擇。

鮭魚、酪梨、堅果：降心血管疾病風險

PM2.5容易引起慢性發炎反應，心腦血管疾病風險增加。建議民眾平常可補充富含Omega-3及維生素E的食物，有利降低氧化傷害，如鮭魚、酪梨、堅果等。

５蔬果、曬太陽：幫助預防癌症

PM2.5為一級致癌物，透過攝取足夠的質化素等良好的飲食習慣及攝取維生素D，有助於降低癌症風險。維生素Ｄ的捨取來源主要為日曬，建議民眾每日至少攝取5種蔬果，並且在做好防曬為前提的情況下日曬15分鐘。

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《延伸閱讀》

．沒抽菸卻得肺癌，哪些人最好提早篩檢？

．防空汙、PM2.5口罩怎麼戴？醫：沒戴好都是做白工。

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