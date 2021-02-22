膽結石未妥善處理恐埋癌風險 醫：3處長期疼痛要小心！
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2021-02-22 10:30:46
台灣約15人之中有1人出現膽結石問題，雖然未必造成直接傷害，但膽結石長期囤積，可能引起急性膽囊炎，造成敗血症等併發症。而慢性膽囊炎也可能增加膽囊癌風險，高風險族群應該定期檢查，並控制飲食作息。
膽結石怎麼來的？黑白結石好發原因不同員榮醫療體系員生醫院肝膽腸胃科主任吳文傑醫師受訪表示，膽囊結石大略可以顏色分為黑、白兩大類型，白色為膽固醇結石、黑色為膽色素結石，兩者形成原因、好發因子與治療方式也不相同。白色的「膽固醇結石」主要為膽固醇過高形成結晶所致，常見除了家族史以外，也好發於肥胖、中老年人及女性身上，女性好發率約為男性的二至三倍。生育數多的女性出現結石的機會也更高。另外，體重在短時間內下降時，膽固醇結構改變，也可能因而造成膽固醇結石，快速減重者應特別小心。黑色的「膽色素結石」多是膽色素過高、沉積所形成，好發於膽管反覆發炎、有溶血疾病者身上，或是膽汁不易排除的肝硬化等肝功能異常族群。除此之外，有些族群因開刀等原因，長時間禁食之下，膽汁如死水般停滯沉積，也可能演變為膽結石。右上腹肩膀後背疼痛 當心是膽結石徵兆吳文傑醫師表示，膽囊位於右上腹處，當膽結石累積形成膽囊炎時，患者容易出現右上腹悶痛、刺痛、脹痛等不適，時間可能長達20至30分鐘，甚至連帶引起右肩疼痛、後背疼痛等幅射性的疼痛。有時也會出現「游離膽囊」，疼痛部位變動不居，須進一步接受檢查。另外，膽囊與胃部相鄰，經常感覺胃痛也應注意是否為膽結石形成慢性膽囊炎。尤其是吃胃藥後也不見好轉的疼痛，與膽囊相關的可能性更高。若出現類似徵兆，應盡早檢查是否為膽結石問題，避免後續發生更嚴重的膽囊病變。膽結石未妥善處理，恐埋下膽囊癌風險吳文傑醫師指出，膽結石患者有八成左右不會有明顯症狀，也未必亟須治療，雖不需恐慌也不能大意。醫師提醒，膽結石長期累積在體內，仍可能引發急性膽囊炎，或增加慢性膽囊炎機會，而慢性膽囊炎有可能升高膽囊癌風險。急性膽囊炎發生時，易出現持續性噁心、嘔吐、發燒，若右上腹疼痛超過20分鐘，就應提高警覺。如未即時處置，膽囊持續膨脹甚或破裂，恐引發細菌侵入膽囊而引起敗血症。或是膽汁流入腹部造成腹膜炎。吳文傑醫師提醒，急性膽囊炎的治療黃金時間為72小時，時間越晚治療越不容易，長時間疼痛出現時務必及早就醫。一旦膽結石造成慢性膽囊炎，可能增加膽囊癌機率。提醒自覺經常右上腹疼痛、位置不固定的腹痛、或本身為膽結石風險族群者，應定期接受超音波檢查。吳文傑醫師表示，膽囊癌初期與部份膽結石大小同為1-2公分左右，有時不易在初診時就清楚判別，最好每半年檢查一次，3公分以上的膽結石則強烈建議積極處理。喝橄欖油蘋果汁改善膽結石？醫師：尚無醫學根據網路謠傳各種膽結石排石法，有些人甚至宣稱可改善膽結石問題，如喝蘋果汁、喝醋、喝橄欖油混合液等。對此，吳文傑醫師表示，目前醫學研究尚未有食療法能夠治療膽結石的證據，採用上述食療後排出的也並非膽結石，往往檢查後都可發現膽結石仍在膽囊之中。目前確實有藥物能夠以內服方式，改善膽固醇膽結石，但需服用6個月以上才能看到初步效果。因此防範膽結石還是建議定期檢查、妥善治療。如何預防膽結石？避免高油飲食治療肝臟疾病吳文傑醫師提醒，要預防膽結石問題，性別、年紀、家族史等風險因素較無法改變，但平時可保持良好生活型態。要預防白色膽固醇結石，飲食上應避免高油、高鹽、高糖的飲食避免肥胖，肥胖者適度減肥、避免體重短時間內急速下降，膽固醇過高者則應積極妥善治療。有些急性膽囊炎病人是大量攝取高油脂、高熱量食物後發作，高風險族群務必注意飲食控制。至於黑色的膽色素結石多起因於相關疾病，平時要多留意自身健康狀態，例如是否經常膽管發炎、有溶血、貧血等血液疾病、或是肝硬化及肝功能異常等狀況。若有相關疾病應積極治療，有助於減少膽結石發生機會。