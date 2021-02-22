【名家專欄】唐豪悅醫師／落髮、掉髮怎麼辦？皮膚科醫師教３招有助改善！

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門診常常有病人說頭髮開始變稀疏，很擔心會禿頭，問我有甚麽注意事項或是日常保養可以努力的方向？
以下跟大家分享當您感覺落髮，頭髮變稀疏的十大注意事項及可以努力方向：
第一點：不要慌張！有一些人掉頭髮之後，就開始很焦慮，常常睡不好。其實要知道的第一件事情，就是睡眠不足可能導致落髮！所以很重要的事情，是要讓自己儘量睡得好。
第二點：想想自己是不是最近在減肥、飲食不均衡、或者因為忙碌一直吃垃圾食品？其實頭髮的生長需要很多微量的元素，所以當這些元素不均衡的時候，就是有可能頭髮變稀疏、甚至開始落髮！所以記得先檢討一下自己的飲食習慣有沒有需要調整？
第三點：想想自己生活上是不是有甚麼壓力源？有些人快舉行婚禮、熬夜準備考試、工作升遷…情緒很緊張，就會發現自己好像開始落髮了！其實頭髮是反映我們情緒一個很重要的器官，所以當狀態不好的時候，其實頭髮也會開始有很多的問題：例如出油、頭皮屑變多; 嚴重的甚至會落髮!
第四點：看看最近有沒有換洗髮精？有些洗髮精的配方會讓頭皮敏感的人洗完頭髮狀況多：例如搔癢、頭皮屑變多、或是出油！所以我常會建議門診的病人去試試看不同的洗髮精，或者是選擇抗屑的洗髮精，然後觀察頭皮的反應，找出頭髮最喜歡的洗髮精。
第五點：有些女性病人其實是內分泌的失調。所以必須回顧是否最近月經的量變多或是月經有點不穩定。
第六點：要攝取一些高蛋白的食物，還有菠菜、鐵含量高的食物。其實很多女生、甚至有些男生落髮的原因是長期營養不均衡導致有隱藏性的缺鐵性貧血。
第七點：適度補充維他命。女生建議食用含鐵、含鋅及Ｂ群的維他命; 或是成人綜合維他命，可以補充頭髮生長所需要的微量元素。對於常常營養不均衡的朋友，可以試試維他命補充2~3個月。如果還是沒有進步，建議抽血檢查。
第八點：想讓頭髮長得快、粗壯，也可以試試生髮的或是養髮的洗髮精。頭髮明顯稀疏者，或是使用養髮類的洗髮精1~2個月後頭髮還是無進展，建議可以使用生髮水。女生可以從2％的minoxidil，男生可以直接使用5％;至於配方上的選擇，溶液配方或是泡沫劑型皆可。
第九點：如果希望頭髮長得好，也可以服用非荷爾蒙類的養髮錠。例如含有海洋蛋白複合精華的魔髮錠，也是可以參考的養髮配方。
第十點：有些落髮問題如果一直沒有改善、甚至更嚴重時，務必找皮膚科醫師幫您抽血、確立臨牀上的診斷是否有甲狀腺的問題、或是內分泌的問題、或有沒有缺鐵性貧血，才不會延誤病情喔！
以上是落髮、頭髮稀疏的注意事項，讓大家參考，但不能代替醫療上的診斷及治療，所以狀況無改善時建議還是盡快找皮膚科醫師診治喔！
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