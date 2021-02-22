起售價新台幣 645 萬元　BMW X7 增列 M50i 性能化新車型

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在國內市場推出的 X7 M50i 從官網公布的資訊來看，將配備鈰灰色 M 款專屬 V 輻式 755M 型輪圈，採用前 9.5 J x 22 275/40 R 22 以及後 10.5 J x 22 315/35 R 22 的配置。另外還包括了 M 款空力套件、M 款煞車套件、M 款運動化排氣系統、黑色車頂架、黑色窗框、智慧雷射頭燈 (含 Glare-free 光型變化功能)、LED 前霧燈，以及前後軸自動水平氣壓式懸吊、Sky Lounge 全景式電動玻璃天窗、車門自動緊閉...等等多項科技配備。
內裝方面，其中座椅布局相較於 xDrive 40i 車型採用的是 2+2+2 的 6 人座設計，標配 M 款多功能真皮方向盤、12.3 吋虛擬數位儀錶、12.3 吋中控觸控螢幕、BMW Individual Alcantara 麂皮黑色車內頂篷、Fineline 黑色高光澤木紋飾板、BMW Individual Merino 真皮座椅、M 雙前座跑車座椅、雙前座通風加熱座椅、M 款縫線安全帶、冷熱恆溫前座置杯架、水晶中控套件、智慧型螢幕鑰匙 ...，當然像是全車系提供的手機無線充電、五區恆溫空調、16 支喇叭 Harman Kardon 音響系統以及 BMW 智慧駕駛輔助套件也都沒有缺席。
動力表現上，X7 M50i 搭載的是 4.4 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，運動化 8 速 Steptronic 手自排，可發揮 530hp / 5,500~6,000rpm 最大馬力，以及 76.5kgm / 1,800~4600rpm 最大扭力，0-100km/h 加速僅耗費 4.7 秒。X7 M50i 綜觀市場似乎沒有最直接的對手，不過運動化向來是消費者對於 BMW 的印象，身為品牌 Luxury Class 頂級車款之一，自然也要成為一個最佳表率。