寧可晚上市也要做更好 第四代 Toyota Yaris 延後一年發表原因曝光

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此事可追溯至 2015 年 3 月時包括社長豐田章男 (Akio Toyoda) 在內的管理團隊所舉行的會議討論，當時首款採用新世代 TNGA 平台開發的第四代 Prius 已預在當年稍晚發表，多款同樣採用 TNGA 平台開發的更大尺碼或更豪華車款也箭在弦上，使得工程團隊的能量集中於 GA-C、GA-L 及 GA-K 平台車款的開發作業上，讓正在研發中的 GA-B 平台面臨人力物力短缺，而難以達到與先規劃之時程的窘境。
除此之外，GA-B 平台因與其他 TNGA 平台共用諸多設計與零件，使得整體尺寸、重量與成本都高於原先理想中的狀態，然而推遲新產品的發表並非易事，因全車共有約 3 萬個零組件，若還須進一步修正設計勢必得重新設計部分零件。除此之外，日本市場的 Yaris 自 2010 年改款後至 2015 年均未大幅更新，若延後至 2019 年才推出第四代勢必會造成現有產品得販售至第九個年頭，競爭力將逐漸降低。
而在歐洲市場 Yaris 對 Toyota 來說也非常重要，因身處競爭激烈的 B-Segment 當中，若調整推出時間，對於負責製造的 Toyota 東日本工廠及法國工廠的產能調配也會造成問題，因此延後上市的嚴重性已超越研發層面，來到全球銷售與生產的決策層面之高。
經過深思熟慮與充分討論，Toyota 社長豐田章男決定延後第四代 Yaris 發表時間至 2019 年，豐田章男認為必須回歸的產品的本質，從入門小車開始就以製造更出色的新車為理念，因此值得用更多的時間來換取更優異的車輛表現，而非死守在表訂的上市時間。為了讓 Toyota 車款跳過「無趣」的刻板印象，必須在設計、工程及製造等層面進行提昇，如今也可在新世代 TNGA 平台車款見到成效。
獲取更充分的開發時間後，Toyota 工程團隊進一步將 GA-B 平台實施輕量化工程，使車重減輕 50 公斤、剛性提高 30%、車身重心降低 15mm，更導入新款 1.0L 及 1.5L 直列三缸引擎、 THS 混合動力系統、Direct Shift-CVT 變速箱、E-Four 電子四驅系統、Toyota Safety Sense 系統及 Toyota Teammate Advanced Park 自動停車輔助系統等最新科技。
第四代 Yaris 在 2019 年 10 月 16 日正式發表後，陸續在歐洲與日本等市場推出，獲得良好的市場反應，後續更衍生出 GR Yaris 性能掀背與 Yaris Cross 跨界休旅，國內總代理和泰汽車也在 2/18 日宣布將在今年第三季導入 GR Yaris，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤引進國內的最新消息，敬請留意。