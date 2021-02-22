VC-Turbo 上身的全新跑旅 2022 Infiniti QX55 正式於美國接單並將在今年 4 月抵達展間

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配備部分，入門的 Luxe 搭載 InTouch 中控台觸控螢幕 (上 8 吋、下 7 吋 )、電動天窗、雙前座電熱椅、深色鋁質內裝飾板、ANC 主動降噪、4G LTE Wi-Fi 熱點 (最高支援 7 個裝置連線)、FEB 自動急停輔助系統、PFCW 超視距車輛追撞警示系統、RAB 倒車自動煞車、HBA 遠光燈輔助、LDW 車道偏移警示系統、BSW 盲點側撞警示系統及 RCTA 後方車流警示系統等。
中階的 Essential AWD 在 Luxe AWD 等級的基礎上，升級主動式 LED 頭燈、原廠衛星導航、皮質透氣座椅、雙前座冷熱通風、AVM 環景顯示 (含 MOD 物體偵測)、電熱方向盤、Bose Premium 16 揚聲器音響、ProASSIST 套件 (含 ICC 全速域智慧定速系統、DCA 車距控制輔助系統、BSI 盲點側撞預防系統、LDP 車道偏移預防系統)、ProACTIVE 套件 (含 TSR 路標辨識系統、DAS 主動式轉向系統、HUD 抬頭顯示器) 及 ProPILOT Assist 半自動駕駛輔助系統等。
至於頂級的的 Sensory AWD 在 Essential AWD 的基礎上，升級 semi-aniline 皮質座椅、open-pore 木質飾板、三區獨立恆溫空調、感應式電動尾門及座艙氣氛燈，還可選配 Monaco Red/Graphite 紅黑雙色內裝。
車色部分，2022 QX55 可選擇 Majestic White (白色)、Liquid Platinum (銀色)、Graphite Shadow (灰色)、Mineral Black (黑色)、Black Obsidian (黑色)、Hermosa Blue (藍色)、Dynamic Sunstone Red (紅色) 及 Slate Gray (灰色) 共 8 款。動力配置方面，2022 QX55 全車系採用 VC-Turbo 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎、具模擬換檔 CVT 變速箱、AWD 系統，引擎壓縮比可在 8:1~14:1 間自主調整， 268 匹最大馬力於 5,600rpm 時全數釋放， 380Nm 峰值扭力則在 4,400rpm 時發揮，也支援駕駛模式切換。
QX55 在春季於美國及加拿大陸續上市後，Infiniti 規劃接下來將導入全球各地，同時預告 7 人座休旅 QX60 的大改款新車會在今年稍晚正式發表，7Car<小七車觀點> 將會持續追蹤最新消息。