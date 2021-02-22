Toyota 斥資 2.1 億美元更新內燃機引擎工廠設備

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Toyota 投入的 2.1 億美元將用於設置新的機械設備，升級現有四缸或者六缸引擎的生產線，以滿足 Toyota 在美國和加拿大市場的需求。同時 RAV4 優異的銷售表現，該工廠也預計每個月提高 5,900 台四缸引擎的組裝數量，使每年能夠再增加 70,000 台以上的引擎，而新招募的 100 名員工也將投入三班制輪班階段。
Toyota Motor Manufacturing West Virginia (TMMWV) 成立至今已有 25 年的時間，目前約有 2,000 名員工，斥資 18 億美元和擁有 200 萬平方英尺的工廠場域，每年提供北美市場約 100 萬台引擎和變速箱，包括 Avalon、Camry、Corolla、Highlander、Highlander Hybrid、Lexus ES、Lexus RX350、RAV4、Sienna 和 Sienna Hybrid...等車款。Toyota 社長豐田章男曾對外透露過度的開發電動車只會耗費更多的資源成本，甚至造成產業結構與商業模式的崩解，進而造成車價往上攀升，各國政府不應該貿然採取禁售燃油車的政策。不過在受到低碳、法規的限制下，電動車是否成為未來車市的解決方案，還是要看消費者最終的接受度了。