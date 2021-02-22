純電商旅獅　Peugeot e-Rifter 歐洲市場登場

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Peugeot e-Rifter 受惠於 EMP2 平台的應用，因此電動化組件與 e-Traveller 相同，採用能夠發揮 134hp、260Nm 最大輸出的電動馬達，0-100km/h 加速耗時 11.2 秒，最高極速可達 135km/h。
內裝方面則對應電動化系統，採用電子換檔系統、電子手剎車，並提供 Eco、Norma l和 Power 共三種行車動態模式，以及 Moderate、Augmented 兩種動能回收剎車模式。
在充電表現部分，容量為 50 kWh 的鋰電池組支援最高 100kW 快速充電，以及標準配置 7.4 kW 單相充電器與選配的 11kW 三相充電器。若使用 8A 的標準插座，可於 31 小時內充滿電，使用加強型的 16A 插座則可縮短至 15 小時。而選擇 7.4kW 的掛壁式充電器則能在 7.5 小時充電完畢，11kW 則能在 5 小時內完成。至於快充表現部分，則可以在 30 分鐘內將電量充至 80%。Rifter 車系首次於 2019 年引進國內市場，統一搭載 1.5L BlueHDi 柴油動力，e-Rifter 暫無計畫引進。