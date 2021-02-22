限量 25 輛 Land Rover Defender Works V8 Trophy 開賣 3 天即完售
7Car 小七車觀點
2021-02-22 17:25:40
Land Rover Classic 日前推出 25 輛 Defender Works V8 Trophy，分為短軸的 90 與長軸的 110 車身配置，建議售價 195,000 英鎊起 (約合新台幣 763.3 萬元起)，提供消費者入主舊款 Defender 的機會，更可參與在英國 Eastnor Castle 舉辦的 Land Rover Trophy 賽事，此車開賣 3 日即售罄。外觀方面，Defender Works V8 Trophy 採用 Eastnor Yellow (黃色) 塗裝搭配 Narvik Black (黑色) 細節，也配置車頭鉸盤、多點式車外防滾籠、車頂大型行李架、底盤防護套件、車頭防撞桿、呼吸管、探照燈及 235/85R16 M/T 越野輪胎。內裝方面，Defender Works V8 Trophy 採用全黑色 Windsor 皮質鋪陳，配備 Recaro 跑車座椅含黃色縫線及 Land Rover Trophy 時鐘等。動力配置方面，Defender Works V8 Trophy 採用符合 Euro 5 排放規範的 5.0 升 V8 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 405ps 最大馬力，於 5,000rpm 時可輸出 515Nm 峰值扭力，搭配 ZF 出品的 8 速自排變速箱及四輪驅動，也具備前後軸差速器及 2 段式加力箱等，另外也針對煞車與避震系統進行強化。國內市場方面，新世代 Defender 已由台灣捷豹路虎在今年 1/11 正式發表，首波導入 110 長軸車型，引進編成與建議售價分為 D250 SE (新台幣 267 萬元起) 及 P300 HSE (新台幣 300 萬元起)，90 短軸車型則因原廠產能受疫情影響而預定在稍晚才會導入。