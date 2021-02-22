純電跨界跑旅 Porsche Taycan Cross Turismo 偽裝車路試中
7Car 小七車觀點
2021-02-22 17:25:40
Porsche 日前公開 Taycan Cross Turismo 偽裝車在德國 Weissach 鄉間道路進行測試的照片及影片，預告全新電動跨界旅行車即將發表。Taycan Cross Turismo 的歷史可追溯至 2018 年日內瓦車展亮相的 Mission E Cross Turismo 概念車，當年及透過 Cross Utility Vehicle (CUV) 跨界旅行車的概念來包裝，在外觀具備較標準車型更高的距低高，車側在 Porsche 稱為 flyline 的流線造型基礎上增加了後半部的狹長空間，車頂配置行李架，車身四周配置兼具導流與防刮功能的造型套件。Taycan 產品負責人 Stefan Weckbach 表示，Porsche 希望藉由 Taycan Cross Turismo 的到來，提供消費者更多的空間運用、機能變化與實用性。同時也透露，Taycan Cross Turismo 為了對應輕度越野需求而增加離地高度，懸吊系統因此重新調校，確保兼具地形適應力與操控性。Taycan 車系自 2019 年 9 月 4 日正式發表以來，陸續在全球數個市場推出，截至去年 (2020) 底共交出 2 萬輛新車，象徵 Porsche 品牌邁入 E-Performance 的電動化新時代，未來 Taycan Cross Turismo 加入陣容後，預料可進一步加強銷售表現。