Ford Kuga ST-Line No.020 ---- 便利好用的 EPB 電子手煞車

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EPB 按鍵式電子手煞車最大的好處在於能夠節省車內空間，且就視覺上來說更加美觀、簡潔，電子式的設計也兼顧到高級車的質感表現。啟動電子手煞車時只需要將開關往上拉，運作時會發出聲響，此為正常現象。而運作時紅色警示燈會閃爍，直到手煞車
作動時則會亮起。值得注意的是，在車輛熄火後，警示燈會持續亮起一小段時間才會關閉。反之，釋放電子手煞車需先踩住剎車踏板，並將開關往下推到警示燈關閉就能夠正常起步。此外，Kuga 的電子手煞車最讓人感到便利的是亦支援了自動釋放電子手煞車的功能，不過先決條件是需將駕駛座車門關閉、排入檔位，直接踩下油門踏板即可起步，減少以往放下手煞車的動作時間。但是這項功能若駕駛座車門未正確關閉，則無法完成自動釋放的功能。當然，電子手煞車相較於傳統的鋼索式手煞車操作上並沒有那麼直覺、快速，且應用於 Kuga 的這套電子手煞車可惜無法與 P 檔連動，否則使用感受上便利性會再提升。
油耗表現部分，此車在 1 月以及 2 月的使用頻率較低，經過三周時間的等待，終於在 2/18 完成本月首次加油的動作。同樣選擇添加 98 無鉛汽油，行駛範圍僅在台北市區，總計里程為 229.6 公里，耗費 35.58L 的油量，平均油耗換算下來約有 6.45km/L 的表現。