捨 Sedona 之稱　全新第四代美規 Kia Carnival 預告登場

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隨著第四代 Kia Carnival 逐步推動到其他海外市場，Kia 原廠日前也預告美規車型將在美國時間 2/23 登場，同時取消舊款 Sedona 之稱，讓 Carnival 產品名稱達成全球統一化。從官方公布的照片來看，美規 Carnival 將延續韓規的造型，車頭換上 Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時頭燈側邊也增加了美規橘色反光片，保險桿、葉子板及車門均施以更具張力的褶痕強化視覺效果， A 柱採用黑色塗裝營造懸浮式車頂感受。此外，美規版本也有望換上新式的 Kia 廠徽，成為當地市場第一輛使用新廠徽的車款。
內裝部分，預計提供 7 人或者 8 人的座椅布局，且施以大量的木紋飾板、真皮材質來鋪陳，帶來更為奢華的氛圍。中控台上方使用平直和層次化的線條鋪陳，配備 12.3 吋全液晶儀表板、12.3 吋多媒體觸控螢幕，空調介面以觸控面板呈現，提供直覺便利的操作。另外，Carnival 也配備了 12 顆喇叭組的 KELL 音響組，兩側門板上的喇叭利用氣氛燈來營造，而中央鞍座也採用電子式換檔設計。動力方面，原廠已經公布美規車型將搭載擁有 290hp 表現的 V6 引擎，推估是與韓規市場相同的 3.5L GDI V6 直噴引擎。此外，Carnival 也會配備多項 ADAS，包含 FCA 前方預防撞輔助、BCA 後方防撞輔助、HDA 高速公路駕駛輔助、BVM 盲點視野監控、RCCA 後方交通防撞輔助、NSCC 含導航道路資訊智慧巡航控制系統等，其他還包含了 LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助、DAQ 駕駛注意力提醒、SEA 離車警示輔助、ROA 後排乘客提醒。在國內市場方面，總代理森那美起亞已宣布將在今年導入，預計最快將在第一季末或者第二季初在台上市，有關於 Carnival 在國內的資訊，7Car<小七車觀點>將持續追蹤報導。