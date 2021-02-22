NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

捨 Sedona 之稱　全新第四代美規 Kia Carnival 預告登場

7Car 小七車觀點

2021-02-22 17:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
受到韓國消費者喜愛的 MPV 車款 Carnival 於 2020 年 8 月由 Kia 官方正式推出全新第四代車型，而 Kia 在北美市場也以 Sedona 之稱來與 Honda Odyssey、Toyota Sienna 以及 Chrysler Pacifica...等車款來抗衡。
我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著第四代 Kia Carnival 逐步推動到其他海外市場，Kia 原廠日前也預告美規車型將在美國時間 2/23 登場，同時取消舊款 Sedona 之稱，讓 Carnival 產品名稱達成全球統一化。
從官方公布的照片來看，美規 Carnival 將延續韓規的造型，車頭換上 Symphonic Architecture 水箱罩設計，面積較前一代更為加大，同時頭燈側邊也增加了美規橘色反光片，保險桿、葉子板及車門均施以更具張力的褶痕強化視覺效果， A 柱採用黑色塗裝營造懸浮式車頂感受。此外，美規版本也有望換上新式的 Kia 廠徽，成為當地市場第一輛使用新廠徽的車款。
內裝部分，預計提供 7 人或者 8 人的座椅布局，且施以大量的木紋飾板、真皮材質來鋪陳，帶來更為奢華的氛圍。中控台上方使用平直和層次化的線條鋪陳，配備 12.3 吋全液晶儀表板、12.3 吋多媒體觸控螢幕，空調介面以觸控面板呈現，提供直覺便利的操作。另外，Carnival 也配備了 12 顆喇叭組的 KELL 音響組，兩側門板上的喇叭利用氣氛燈來營造，而中央鞍座也採用電子式換檔設計。
動力方面，原廠已經公布美規車型將搭載擁有 290hp 表現的 V6 引擎，推估是與韓規市場相同的 3.5L GDI V6 直噴引擎。此外，Carnival 也會配備多項 ADAS，包含 FCA 前方預防撞輔助、BCA 後方防撞輔助、HDA 高速公路駕駛輔助、BVM 盲點視野監控、RCCA 後方交通防撞輔助、NSCC 含導航道路資訊智慧巡航控制系統等，其他還包含了 LFA 車道跟蹤輔助、LKA 車道維持輔助、DAQ 駕駛注意力提醒、SEA 離車警示輔助、ROA 後排乘客提醒。
在國內市場方面，總代理森那美起亞已宣布將在今年導入，預計最快將在第一季末或者第二季初在台上市，有關於 Carnival 在國內的資訊，7Car<小七車觀點>將持續追蹤報導。

NOW民調中心

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

愛莉莎莎爭議不斷，哪一件事讓您覺得最無法接受？

繼續作答
您最愛哪位本土劇女星？

您最愛哪位本土劇女星？

繼續作答
吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

吉卜力的動畫電影中，您覺得哪個角色最有魅力？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

變性網紅罔腰沒子宮竟懷孕？您覺得是真懷孕還是炒作新聞？

真懷孕
炒作新聞
4.65%95.35%
2021-02-19-2021-02-25

交往前該「試車」嗎 ？

應該
不應該
44.34%55.66%
2021-02-17-2021-02-23
即時
推薦閱讀